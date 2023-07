Kubalík o Ottawě i MS: Zklamání, jaké jsem nezažil. Chce smlouvu na pět let

Čtyři sezony v NHL, třetí klub. Poprvé mění adresu v rámci trejdu. Dominik Kubalík se o něm dozvěděl, když si během noci šel odskočit a podíval se na telefon. Nitky však mohly sahat dál. Na mistrovství světa dělal asistenta u kanadského týmu kouč Ottawy D.J. Smith. „Nějaký dopad to mít mohlo,“ připouští nejlepší střelec šampionátu, který si po prohraném čtvrtfinále s Američany vyčítal, že neproměnil za bezbrankového stavu jednu z mála příležitostí.

Před dvěma lety ve čtvrtfinále mistrovství světa vyrazil finský gólman Jussi Olkinuora vaši ránu v klíčovém okamžiku ramenem, tentokrát zasáhl americký brankář Casey DeSmith. Nešlo o superšanci, jak by to nazval kouč Kari Jalonen. Nicméně sám jste pak tvrdil, že kdybyste dal, zápas mohl dopadnout jinak. Opravdu?

„Mrzelo mě, že jsme nedali gól ve chvíli, kdy jsme ho potřebovali. Myslím, že když je tam člověk od toho, aby dával góly, a celý turnaj se mu dařilo, dát by to měl. Vzal jsem to na sebe. V té situaci bych nic neměnil. Člověk prostě zvolí řešení, o němž si myslí, že je nejlepší. Každá střela na branku je superšance. Někdo řekne, že potřebuje být ve slotu nebo to dostat do prázdné. Ale za sebe potvrdím, že pokud člověk nevystřelí, šanci nikdy mít nebude. A to si myslím, že nám hodně chybělo. Tlačit se do zakončení, do předbrankového prostoru, víc střílet. V tom jsme ve čtvrtfinále zaostávali.“