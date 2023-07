Ottawa získala za DeBrincata dva skvělé útočníky, Kubalík musí bojovat

Senátoři z Ottawy postavili do útoku tarasnici. Vladimir Tarasenko patřil k posledním velkým jménům, jež byla po otevření trhu s volnými hráči k mání. S klubem podepsal roční kontrakt za 5 milionů dolarů (asi 110 milionů korun). Má zaplnit mezeru po Alexi DeBrincatovi, který si vynutil výměnu a začátkem měsíce zamířil do Detroitu mimo jiné i za Dominika Kubalíka.

Nejvíc se Vladimiru Tarasenkovi dvořila Carolina Hurricanes. Svazek s 31letým rodákem z ruské Jaroslavle vypadal jako jasná zpráva. Jenže pak ho uloupil generální manažer Ottawy Pierre Dorion. „Vladimir je rozený střelec. Dynamický hráč, který dokáže v útočním pásmu skórovat odkudkoli, současně podceňovaný tvůrce hry a hnací síla ofenzivy. Jsme nadšení, že můžeme takového hráče přidat do sestavy,“ prohlásil.

Senators šest sezon po sobě nepostoupili do play off. K návratu jim měl pomoct DeBrincat, jenž přišel před minulou sezonou z Chicaga s puncem čtyřicetigólového střelce. Branek však dal o čtvrtinu míň a nebyl spokojený ani se svou pozicí v druhé formaci. V Kanadě nechtěl hrát a vynutil si výměnu do rodného Michiganu.

V Ottawě se zformovalo mladé jádro. Brady Tkachuk je stejný raubíř jako jeho starší bratr Matthew působící na Floridě. Německý rychlík Tim Stützle už ve 21 letech dokázal nasbírat 90 bodů za sezonu. Tým stojí i na hráčích jako Josh Norris, Drake Batherson či vzadu Thomas Chabot. Stále při síle je i pětatřicátník Claude Giroux. Zlepšuje se obrana, do níž nově přibyl z Arizony Jacob Chychrun, do popředí se dere i Jake Sanderson.

Většina opor má dlouhodobé smlouvy. Pro Dominika Kubalíka se po výměně z Detroitu jeví Ottawa jako skvělá adresa. Celek na vzestupu, pozice mezi top šesti útočníky. Ideální destinace pro hráče, jemuž končí kontrakt a bude hrát o nový. Příchod Tarasenka ho ale může upozadit. Je o čtyři roky starší, zkušenější. Mluví se o něm jako o té správné náhradě za DeBrincata. V Ottawě dostal Rus dvakrát takovou smlouvu než má Kubalík, který bere 2,5 milionů dolarů. Klub ho nesmí vyměnit, počítá se s ním do první formace ke Tkachukovi se Stützlem.

„Nejsem v NHL první rok, vím, že vlčáků na první lajnu a první přesilovku se najde spousta. Svoji pozici si budu muset zase obhájit, jako každý rok. Nepůjdu tam s tím, že mám něco jistého,“ přiznal Kubalík deníku Sport týden předtím, než se v Ottawě vylodil Tarasenko.

V Detroitu i předtím v Chicagu předvedl, že je útočníkem do elitní šestky. Prožil však i hluchá období, kdy nedostal šanci se k něčemu kloudnému dostat. Jeho rána bez přípravy má přitom světové parametry. V předchozím ročníku dal 20 gólů, v Ottawě jich může dát bez mrknutí oka o třetinu víc. Své postavení si ovšem musí znovu vydobýt.

Tarasenko strávil jedenáct sezon v St. Louis, odkud ho před únorovou uzávěrkou přestupů vyměnili do New York Rangers. V 69 zápasech minulé sezony nastřílel 18 branek a připsal si 50 bodů. V úvodním kole play off přispěl třemi trefami, Rangers ale vypadlo v sedmi utkáních s New Jersey.

Podpisem jednoleté smlouvy v Ottawě tolik neriskují. Sázejí na to, že Tarasenko bude pro přední linii velkým přínosem pro ofenzivu. Šestkrát v kariéře nasypal aspoň 30 branek, jeho maximem je 82 bodů. Pořád je osvědčený střelec se zkušenostmi z téměř stovky utkání play off, který v roce 2019 pomohl St. Louis k zisku Stanley Cupu. Po sezoně můžou smlouvu s Tarasenkem prodloužit, on sám zase může přesvědčit, že stojí za delší kontrakt a ještě větší balík.

V nabídce volných hráčů patřil k nezvučnějším jménům. Jednání se táhla poměrně dlouho hlavně kvůli tomu, že spoustě klubů už nezbylo dost peněz pod platovým stropem. Ottawě to umožnil až odchod DeBrincata. Tarasenko mezitím dokonce změnil agenta. Každopádně Senators na transakcích vydělali. Za amerického potížistu získali v Kubalíkovi a Tarasenkovi rovnou dva skvělé útočníky. S nimi se chtějí dostat tam, kam se s DeBrincatem neposunuli.

Tým procházel přestavbou, která se po letech tápání začíná projevovat. Do play off postoupili Senators naposledy v sezoně 2016/17. V poslední sezoně ovšem vyhráli 39 zápasů a do postupové osmičky jim chybělo jen šest bodů. Teď jsou ještě silnější, mají evidentně našlápnuto. I pro Kubalíka je to jedině dobře.

Jak můžou vypadat útoky Senators:

Tarasenko-Stützle-B.Tkachuk

Batherson-Norris-Giroux

Kubalík-Pinto-Greig

MacEwen-Kastelic-Joseph