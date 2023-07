Hra nervů. Kam zamíří hvězdný bek? Stále není jasno, chce Stanley Cup

Chci pryč! Je to měsíc, co Erik Karlsson vyslal do světa jasnou zprávu. Nejlepší obránce NHL si přeje opustit San Jose. Nejde o rozmar či zlou krev. Důvod je prostý: zisk vytouženého Stanley Cupu. Třiatřicetiletý bek ví, že se zbývající čas kariéry krátí. „Mám rád město i klub. Chci ale mít šanci vyhrávat,“ přiznává stobodový Švéd. Už týdny se mluví o tom, že nejžhavějším zájemcem je Pittsburgh. K dohodě mezi Žraloky a Tučňáky je však stále daleko. Proč?

V červnu usedl Kyle Dubas do velitelského křesla Pittsburghu. Okamžitě začal pracovat. A doteď se nezastavil. Nastartoval přestavbu. Do organizace přivedl už patnáctku nových hráčů. Posílil hloubku kádru, vytvořil konkurenceschopnější prostředí na úrovni NHL i AHL. Najal Jasona Spezzu jako asistenta generálního manažera. Prodloužil smlouvu s jedničkou Tristanem Jarrym.

Jeden obří cíl má však stále před sebou. Ulovit tzv. Big fish. Největší rybu na trhu. Žraloka! Obránce Erika Karlssona.

Vítěz poslední Norris Trophy pro nejlepšího obránce sezony jasně řekl, že si přeje San Jose opustit. „Během své kariéry jsem hrál s mnoha skvělými hráči, kteří měli být i vítězi, ale nikdy na Stanley Cup nedosáhli. Nechci takhle skončit. Chci vyhrávat,“ ohlásil upřímně.

„Nechci tím říct, že jinde budu určitě vyhrávat. Ale chci mít šanci. V San Jose teď tuhle příležitost necítím. To neznamená, že se mi město nebo klub nelíbí, že mě tam nechtějí nebo že nechceme, aby to fungovalo. Je to ale součást byznysu. Chci prostě vyhrávat.“

Do San Jose přišel před pěti lety. Play off si v tyrkysovém dresu zahrál jen jednou, hned v první sezoně. Poslední čtyři roky měl po základní části vždy volno. „Přišel jsem do San Jose a podepsal jsem tam smlouvu, abych vyhrával. Věci se však nevyvíjely tak, jak jsme chtěli. Pokud to budu muset udělat znovu a přestěhovat rodinu někam jinam, udělám to, protože tenhle sport hraju, abych vyhrával. Nebude to příjemné, nebude to snadné, ale udělám jakékoli rozhodnutí, které považuji za nejlepší pro svou profesionální kariéru.“

Karlsson má platný kontrakt ještě na příští čtyři roky. Zajišťuje mu královskou gáži s průměrem 11,5 milionu dolarů za sezonu. A právě to je jeden z problémů současného vyjednávání o odchodu Švéda z Kalifornie. Když mají Sharks svoji hvězdu uvolnit, nechtějí tratit. Zpoza oceánu jdou však v posledních dnech zprávy o tom, že jejich požadovaná cena je až příliš vysoká.

Smlouva zahrnuje i klauzuli o nevyměnitelnosti. Karlsson je tak v podstatě sám svým pánem, kudy bude dál kráčet. Kluby se však musí domluvit na podmínkách. Hráč preferovaný klub podle svých slov nemá. Ví dobře, že nikde neexistuje jistota úspěchu. „Podívejte se na Floridu. Ke konci se ani neměli dostat do play off. Ale povedlo se jim to a postoupili do finále. Porazili Boston. Všichni jsme si mysleli, že Bruins vyhrají. Neexistují žádné záruky, jen chci mít šanci.“

Prozradil však kluby, s nimiž v posledních týdnech běžela jednání: Carolina, Seattle, Toronto a Pittsburgh. A právě poslední jmenovaný byl a stále je největším favoritem na jeho získání. Původně se zdálo, že domluva bude rychle na světě. Jenže začíná srpen a podání rukou je stále v nedohlednu. Místo rychlého vzplanutí jde nyní o pomalé hoření. Oheň však nezhasl.

Podle insidera Franka Seravalliho z webu Daily Faceoff dali Pens jasně najevo, že požadovanou cenu za Karlssona nezaplatí. Teď sedí vzadu a čekají, jak se situace vyvine. Běží hokejová studená válka. Klid zbraní, čekání na to, kdo jako první couvne.

Dubas ví, že nemá kam pospíchat. Místa pod platovým stropem stejně moc nemá. V případě angažování Karlssona by musela přijít i série dalších změn. Předchozí ročníky navíc ofenzivní bek zdaleka tak povedené neměl. Taky ho trápilo zdraví. Dubas Karlssona evidentně chce, je si však vědom rizika a nechce obětovat moc. Teď čeká, až cena klesne. Někdejší GM Toronta o možnosti získání Švéda údajně mluvil i s lídry kabiny Pens v čele se Sidneym Crosbym. Jeho „svolení“ k uskutečnění obchodu dostal.

Co může Pittsburgh nabídnout? Několik mladých talentů. Z hotových hráčů se pak nejvíc mluví o bekovi Jeffu Petrym. Jeho smlouva na 6,25 milionu dolarů poběží ještě dvě sezony. To by pensylvánskému týmu poskytlo prostor pro více než polovinu Karlssonova kontraktu. Počítá se s tím, že Sharks si rovněž ponechají část hráčova platu.

Existuje taky varianta, že San Jose do startu nové sezony svou hvězdu neuvolní a zkusí jej vyměnit až během ročníku, či dokonce po něm. Očekávaný značný nárůst platového stropu by mohl přinést taky výrazně více zájemců. Z toho by však Karlsson jistě nadšený nebyl. Kdo zvládne tuhle hru nervů lépe?