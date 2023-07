Chytil už je po MS fit: Chci tam, kde je Pastrňák. Jalonena nekomentuju

Z květnového šampionátu odjížděl se zlomenou lícní kostí. Necítil levou část pusy, hlava mu nefungovala, cukalo mu v oku. Takže hokejový útočník Filip Chytil (23) už jenom na dálku sledoval marný boj o medaili. „Hrozně mě mrzelo, že jsem nemohl klukům pomoct,“ vrací se lídr New York Rangers k bolavému zranění. Teď už je zase fit a naplno se chystá na další sezonu. Podstupuje tvrdý dril. Právě příkladné nasazení je jeho poznávací znamení.

Už je zpátky ve svém živlu. Naplno maká, aby navázal na předešlou excelentní sezonu v Rangers, díky níž si vysloužil nový čtyřletý kontrakt na 17,75 milionů dolarů. „Jsem rád, že se ukázalo, jak se vyplácí tvrdá práce,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz. Cíle má smělé, zařadit se k elitě v NHL.

Rozhovor pořizujeme krátce po kempu pro talentované mladíky v Říčanech. Jak jste si užil roli mentora?

„Bylo to fajn. Ale když už jsem na ledě, chci rovnou hrát a dělat všechno naplno. Takže i když jsem neměl výstroj a byl v civilu, měl jsem nutkání se zapojit do všeho po hlavě. (smích) Ale bylo to super.“

I vy jste na takovém kempu, který organizuje váš agent Aleš Volek, v minulosti byl, že?

„Jasně. Bylo mi okolo šestnácti, trénovali jsme na Slavii. Pamatuju si to jako včera. A byla to chvíle, která mně asi nejvíc změnila pohled na hokej. Dlouho jsme povídali s Alešem (Volkem). Právě tenhle rozhovor mi hrozně moc pomohl. Nastartoval mi kariéru.“

V čem konkrétně?