TOP boháči mezi českými sportovci: Pastrňák či Hertl, vítěz je z fotbalu

Podepsal královský kontrakt. David Pastrňák si od nové sezony přijde na pohádkové peníze, jenže za uplynulý rok si hned tři jiní čeští sportovci vydělali víc. Kdo je největším boháčem? Magazín Forbes v jubilejním 10. ročníku svého žebříčku zmapoval 25 nejlépe placených českých sportovců (Kompletní seznam najdete ZDE >>>). Výdělky sportovců počítal jako hrubý příjem ze dvou zdrojů: mezd od klubu (případně prize money) a peněz od sponzorů, a to za období od července 2022 do června 2023. Kurz přepočtu měn je z 30. 6. 2023.

29 let / hokej / Dallas Stars

V poslední sezoně odchytal 39 utkání, inkasoval průměrně 3,66 branek a úspěšnost zákroků evidoval na podprůměrných 89,42 %. Ne, to opravdu nejsou valná čísla, kterými byste se chlubili v životopise. Na druhou stranu je třeba připomenout, že chytá za momentálně jeden z nejslabších celků v NHL.

31 let / hokej / Chicago Blackhawks

8. Filip Hronek - 98 milionů korun

25 let / hokej / Vancouver Canucks

V 60 zápasech si připsal solidních 38 bodů (9+29). Nedá se říct, že by si v minulém ročníku vedl zle, jenže pak mu zazvonil telefon: „Stěhuješ se.“ Nové angažmá? Vancouver Canucks. To není špatná adresa. V Kanadě by český ranař měl dostat na ledě větší roli. Jak se s ní popasuje?