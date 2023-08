Krejčí: Slova o nadváze mi převrátila kariéru. Popsal nálepky i plat

Do zámoří se vydal před 19 roky a při prvním střetu s realitou v Bostonu nevypadal na to, že jde dobývat svět. „Naštvali se na mě, že mám nadváhu a hrozné testy,“ vzpomíná David Krejčí. V těchto dnech mu za úžasnou práci děkuje celý Boston. Nejen Bruins, ale i Celtics. A na telefon mu chodí zprávy, které nikdy nevymaže. „Krásná slova,“ netají 37letý útočník, jeden z nejlepších, jaké český hokej v NHL kdy měl.

Neobyčejně kreativní centr se specifickými dovednostmi v minulých dnech zabalil úctyhodnou kariéru v NHL a pro deník Sport a web iSport.cz otevřeně shrnuje, co v ní zažil, kdy a kvůli komu chtěl z Bostonu před pěti roky odejít. Řeč se stočila i na výdělky a jak to plánuje dál. Zrovna dnešek je dnem, kdy se v Jižní Karolíně vrací do tréninku na ledě.

Co s vámi dělá, že budete mít volný podzim a nemusíte nad hokejem přemýšlet?

„Rozdíl je, že nemusím brzy vstávat, cvičit a dělat si proteinové pití jako dřív… (usmívá se) Jinak mám léto podobné jako dřív. Je mi hezky, mám čas na děti, chodíme na pláž, na minigolf a tak. Oproti dřívějšku mi odpoledne zbývá víc energie. Během kariéry v NHL bych víc odpočíval.“

Jste naprosto srovnaný s tím, že žádná NHL pro vás už nebude?

„Jsem. Až sezona začne a budu se na kluky dívat v televizi, určitě mi to bude chybět. Ale nastal čas a jde o správné rozhodnutí. Nemohl bych hrát hokej na potřebné úrovni a jsem s tím smířený.“

Uteklo vám to všechno?

„Zajímavé je, že dny v kariéře běží pomalu, ale roky ubíhají svižně. Šestnáct let uteklo rychle, zároveň to bylo i dlouhé. Bylo to moc hezký, ale bylo toho i dost. Hrát v sezoně 82 zápasů je obrovská porce. Ale zase vám to uteče. Hrajete hlavně zápasy, moc netrénujete. V celé NHL jsou nejhorší letní měsíce. Tři, čtyři měsíce, kdy musíte makat. Ty právě neutíkají.“

Vybaví se vám, co se dělo při vůbec prvním příchodu do kabiny Bostonu?

„Pamatuju si spoluhráče na prvním kempu. Zdenda Chára, Marc Savard, Joe Thornton, Jirka Šlégr. Byl jsem ucho, ten si mě asi nepamatuje… (usmívá se) Hodně legend v jedné kabině, které toho hodně dokázaly. Taky Bergeron, pro kterého šlo o druhý rok. To ještě ovšem nebyl ikonou.“

Byl jste tehdy hodně vyvalený? Anebo jste si naprosto věřil, že tady jste správně?

„Byl jsem vyjukanej a jednoznačně věděl, že první tým neudělám. V životě by mě nenapadlo, že budu hrát NHL. Došlo mi to