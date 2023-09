Klíčová sezona. Dočká se hvězdné duo Oilers Poháru? Obavy z odchodu sílí

Je to téma, o kterém se zatím moc nemluví, ale mnohé děsí ve snech už teď. Connor McDavid má v Edmontonu kontrakt ještě na tři sezony, Leon Draisaitl na dvě. Čas kvapí, a jestliže Oilers v brzké době nedokážou vybojovat Stanley Cup, je klidně možné, že o své největší klenoty přijdou. Budou chtít zkusit štěstí jinde. Obavy sílí a jen tak nezmizí. Jedině, že by si klub oba útočníky zavázal prodloužením smlouvy. Za velké peníze, a pokud sami budou chtít.

Ani jeden z nich zatím nemluvil o tom, že by jeho budoucnost závisela na tom, zda Oilers budou úspěšní, či nikoli. Tedy ne veřejně. „Každou sezonu cítím naléhavé nutkání to dokázat. Bez ohledu na smlouvy nebo cokoli jiného. Cítím, že příležitost je zrovna tady. S tím, jak nabíráme zkušenosti a jak zraje celý náš tým. Mám z něj dobrý pocit, všichni jsou ve svých nejlepších letech,“ sdělil edmontonským médiím McDavid.

Draisaitla potřebují Oilers podepsat už v příští sezoně ještě do uzávěrky přestupů. To znamená, že má poslední šanci získat s týmem Stanley Cup, než bude nutné učinit zásadní rozhodnutí. Ale jak sám tvrdí, moc dopředu se nedívá. Tyhle věci se vyřeší, až přijde jejich čas.

„Abych byl upřímný, na radaru nic takového nemám. Nepřemýšlím o tom, ani si nedělám starosti, co bude. Jsem tady, abych hrál co nejlepší hokej a pomohl mužstvu dostat se tam, kam se chceme dostat všichni. To znamená vyhrát Stanley Cup,“ prohlásil.

Spousta skvělých hráčů na hokejový svatý grál nikdy nedosáhla a někteří z nich zasvětili svá nejlepší léta klubu, který je do NHL přivedl. McDavid s Draisaitlem patří mezi ně. Už příští sezona však může hodně napovědět o osudech obou superhvězd. I kdyby Oilers postoupili do play off, ale zase vypadli v prvním, druhém kole, může to zásadně ovlivnit jejich další plány.

Pokud by k triumfu stačily jen šikovnost a motivace, mohly by se prsteny vítězů pro hráče Edmontonu chystat už teď. McDavid a Draisaitl v minulém ročníku ovládli produktivitu NHL. První si v základní části připsal 153 bodů, druhý 128. Jeden válí v NHL osm sezon, druhý devět. Ale mají prázdné ruce, Pohár ještě nezískali. V posledních dvou letech navíc Oilers pokaždé odklidil soupeř, který nakonec vybojoval Stanley Cup. „Když bylo nejvíc potřeba, nehráli jsme svůj nejlepší hokej. Jednou jsme byli skvělí, jindy nás přehrávali,“ ohlížel se Draisaitl za sérií s Vegas.

Každý rok se potvrzuje, že úspěšný tým potřebuje vyrovnanost a hloubku, nestačí stavět na dvou superhráčích. Oilers se opakovaně přesvědčují, jak těžké je vyjít posledních pár schodů. Pokud by se brzké konce měly opakovat, je docela možné, že McDavid a Draisaitl spojí svůj talent a hlad s klubem, kde budou mít lepší vyhlídky.

Už během posledního play off, kdy po senzačním vyřazení Bostonu ohlásil konec kariéry Patrice Bergeron a pak i David Krejčí, se vynořily zvěsti, že Bruins spřádají plány jak ulovit někoho opravdu velkého, což si také mohlou dovolit. Tahle šeptanda připomínala spíš bláznivé sci-fi, nicméně padla taky jména McDavid a Draisaitl.

„Říká se, že musíte napřed prohrát, abyste se naučili vyhrávat. Vnímám to stejně. Prošla si tím spousta vítězných týmů. Každá porážka bolí, ale zároveň obohacuje. Zažili jsme už hodně a dostali tvrdé lekce. Teď je na nás, abychom toho využili. Lidé z vedení v čele s Kennym (GM Holland) přes léto odvedli kus práce. Budeme zase lepším týmem. Cítíme, že v Edmontonu máme šanci,“ pravil McDavid.

Soumrak u Oilers podle všeho v dohledné době nehrozí. Přichází tedy jejich čas? Vážných uchazečů o Pohár by se našlo osm, deset, favoritem nebudou. Ale téměř vždycky ještě někdo překvapí. „Chceme vyhrát,“ přidal se Draisaitl, který na podzim vstoupí do své desáté sezony v NHL. „O totéž se ale snaží dalších jednatřicet týmů. Zase projdeme nějakými vzestupy a pády, ale myslím, že máme mužstvo, které to dokáže. Jsme správně nastavení a za posledních pár let jsme se hodně naučili,“ dodal. Mluví takhle hráč, který uvažuje o odchodu? Ne. Tedy zatím.

Edmonton a play off za sedm let 2022/23 2.kolo (Vegas 2:4) 2021/22 finále konference (Colorado 0:4) 2020/21 1. kolo (Winnipeg 0:4) 2019/20 předkolo (Chicago 1:3) 2018/19 nepostoupil 2017/18 nepostoupil 2016/17 2. kolo (Anaheim 3:4) 2015/16 nepostoupil 2014/15 nepostoupil

