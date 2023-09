Splněný sen: Bedard už se prohání v dresu Chicaga. Znovu potkal Svozila

Poprvé si na sebe Connor Bedard (18) oblékl dres s logem Blackhawks jako jednička na letošním draftu. Nyní už se v něm proháněl po ledové ploše v kompletní výstroji s číslem 98 při speciálním dni pro vybrané nováčky. „Je to opravdu skvělé. Myslím, že to člověk pocítí až v zápase, ale být součástí této organizace, města a všeho ostatního je splněný sen,“ řekl Bedard pro web NHL.

Celý den byl pro kanadskou hvězdičku a dalších 33 nováčků speciální. Společně se totiž zúčastnili přehlídky talentů pořádané hráčskou asociací NHL v tréninkové hale Washington Capitals. Na programu bylo rozdávání podpisů na suvenýry, natáčení i focení pro EA Sports a mladí hráči byli poprvé zvěčněni na hokejové kartičky.

To byl pro Connora Bedarda obzvlášť speciální moment, protože v dětství sám kartičky hojně sbíral. „Moc jsem o tom nepřemýšlel, ale myslím, že kdybych otevřel balíček a viděl se v něm, tak by to bylo trochu šílené,“ usmál se. Většina jeho sbírky se stále nachází v domě jeho rodičů na okraji Vancouveru a nechybí mezi ní ani nováčkovská kartička Waynea Gretzkyho.

Zájem o vycházející hvězdu NHL však neměly pouze kamery, ale i fanoušci, kteří se ji snažili pronásledovat během cesty z hotelu k tréninkové hale. „Je to součástí jeho reality,“ řekl k zájmu fanoušků o Bedarda jeho bývalý spoluhráč z Reginy z WHL obránce Stanislav Svozil, jehož draftoval Columbus. „Není to tady tak šílené. Člověk si na to zvykne. Je to událost podobná NHL Combine testům pro nováčky,“ přiblížil Bedard.

Sám je už na přítomnost médií na rozdíl od některých vrstevníků zvyklý. Vždyť poprvé dostal žádost o rozhovor, když mu bylo pouze dvanáct let. Na řadu teď přišla i otázka, kde a u koho bude ve své nováčkovské sezoně bydlet. Konkrétní odpověď ale nezazněla, protože je to pro něj soukromá záležitost.

Startu osmnáctiletého útočníka v NHL se hokejová veřejnost v zámoří nemůže dočkat. Nejvíc v očekávání jsou fanoušci Blackhawks, kteří si v poslední době příliš radosti neužili. Jejich tým se třikrát za sebou neprobojoval do play off a z posledních šesti sezon si zahrál ve Stanley Cupu pouze jednou. To by právě mladý Kanaďan měl změnit a vrátit tým z Original Six zpátky mezi elitu.

V patnácti letech obdržel Bedard výjimku, aby mohl hrát v juniorské WHL. Už tehdy se předpokládalo, že bude největším favoritem draftu svého ročníku. Tuto pozici potvrdil a ještě před jeho debutem v NHL je porovnáván s Connorem McDavidem, který je v současné době asi nejlepším hráčem ligy, nebo Austonem Matthewsem, hvězdou Toronta.

Že by útočník Chicaga měl hned v první sezoně prokázat své kvality, si myslí i zámořští novináři. Web The Athletic zveřejnil žebříček dvaceti možných kandidátů na trofej pro nejlepšího nováčka soutěže. Kdo je na prvním místě? Ano, je to právě Bedard, který si v minulé sezoně ve WHL připsal 71 gólů a 143 bodů v 57 zápasech základní části. V play off pak přidal dalších dvacet bodů v sedmi utkáních.

Podle odhadů zámořských expertů by mohl ve své první sezoně v NHL dosáhnout na 70 až 75 bodů.

Jestli tato čísla naplní, se uvidí až na konci základní části. Její start bude pro fanoušky i samotného Bedarda o to výjimečnější, že se hned v prvním zápasu Chicago utká s Pittsburghem, kde působí jeho idol a jedna z tváří ligy Sidney Crosby. On sám se ale k tomu vyjadřuje s pokorou a s konstatováním, že se nejdříve musí dostat do hlavního týmu.