Suchánek bojuje o Anaheim, v přípravě září. Podepište ho, včera bylo pozdě!

Zleva David Jiříček, Eduard Šalé a Jiří Kulich se starají o brankáře Tomáše Suchánka ve finále MS do 20 let proti Kanadě • Profimedia.cz

Draftem sice neprošel, ale o NHL hodlá tvrdě bojovat. Dvacetiletý brankář Tomáš Suchánek, opora stříbrného týmu z mistrovství světa do 20 let, zaujal na nováčkovském kempu Anaheimu Ducks a blýsknul se i v přípravě proti Los Angeles Kings. Videa jeho efektních zákroků na sítích Ducks fanoušky baví. „Podepište ho. Včera bylo pozdě,“ hlásá jeden z příspěvků.

Talentovaný brankář z Čelechovic odchytal v juniorské WHL tři velmi slušné sezony. Masku Tri-City Americans si přivezl i na kemp Anaheimu, kde bojuje o smlouvu. „Chci se posunout,“ říkal před odjezdem do zámoří. „Na konci sezony jsem cítil, že už mi juniorka nedává tolik, co třeba dva roky zpátky. Chci výš a věřím, že na to mám.“

Suchánek o místo a prostor bojuje především se švédským gólmanem Calle Clangem. Ten je o rok starší, v minulé sezoně se z Rögle přesunul na farmu Anaheimu, za San Diego Gulls odchytal pět zápasů. S Anaheimem už má podepsáno do konce sezony 2024/25. Kontrakty v klubu mají také John Gibson (30), Lukáš Dostál (23), Alex Stalock (36) a Gage Alexander (21).

„Rozhodne se na konci září, do té doby mi zbývá jen tvrdě pracovat a snažit se být co nejlepší,“ plánoval si Suchánek. „Abych se ukázal, dostal smlouvu a třeba tam už zůstal. Můj cíl je podepsat s Anaheimem, začít sezonu v AHL a tam si postupně vypracovat pozici.“

V zápasech se mu daří. Na turnaji nováčků se Anaheim dostal do finále, v něm porazil Los Angeles Kings 4:2. Suchánek ve finále pochytal 29 střel soupeřů. „Odkud tenhle chlapík přišel?“ píše se v komentářích pod videem jednoho ze Suchánkových zákroků.

S Clangem se pak Suchánek protočil i v přípravě proti Los Angeles. A na sítích Ducks bylo další video, kde v rozkleku lapačkou likviduje jednu z tutovek. „Můj oblíbený gólman z WHL, takové zákroky předvádí v každém zápase.“

Bude to na kontrakt stačit? To se Tomáš Suchánek co nevidět dozví.