Zohorna si říká v Pittsburghu o místo. Kouč: Budeme ho sledovat, má na to

Přípravné zápasy na nový ročník NHL se rozběhly a s nimi i boj o místo v sestavě. Z českých borců si výborný začátek může odškrtnout Radim Zohorna. Útočník Pittsburghu si ve dvou utkáních připsal tři body za gól a dvě asistence. To je slušný úvod. Zaujal i trenéra Penguins Mikea Sullivana. „Budeme ho sledovat i nadále. Určitě je to chlapík, který bojuje o místo v sestavě a má na to,“ říká kouč.

Pittsburgh vstoupil do přípravy na novou sezonu se zajímavými změnami. Tou největší je příchod Erika Karlssona, hvězdného švédského obránce. Zařídil to nový muž ve vedení Kyle Dubas, který se po příchodu z Toronta stal prezidentem Penguins pro sportovní úsek. A jedním z dalších kroků byl i návrat Radima Zohorny. Ten od března působil právě v organizaci Maple Leafs. V hlavním týmu si ale připsal pouze dva starty a zbytek sezony odehrál ve farmářském týmu Toronto Marlies.

Český útočník se teď vrátil do prostředí, které zná. A zatím se to jeví jako velmi dobrý krok. Zohorna své místo v sestavě jisté nemá. S tím vstupoval i do začátku letního kempu. Přípravná utkání ale zatím ukazují, že boj o flek by nemusel být nereálný. Zásluhu na tom mají hlavně výkony, které účastník posledního mistrovství světa předvádí.

Ve dvou odehraných zápasech si připsal tři body. Jeho dobrá hra neunikla ani trenérovi Pens Mikeu Sullivanovi. „Myslím, že je na něm vidět, že má útočné instinkty. Na to, jak je velký, umí s pukem zacházet opravdu dobře. Má schopnost hrát na centru i na křídle,“ řekl pro web The Hockey News.

To by právě mohla být Zohornova výhoda. Kouč, který dvakrát za sebou dovedl Pittsburgh až ke Stanley Cupu, si univerzálnosti u hráčů cení a je podle něj pro tým důležitá.

Přínos bývalého hráče Komety nebo Mladé Boleslavi ale není jen ve sbírání bodů. Na ledě odvádí i spoustu černé práce a skvěle napadá obranu soupeřů. K prosazení pomáhají i výborné fyzické parametry. Při téměř dvou metrech a 104 kilogramech je těžké českého dlouhána připravit o kotouč.

Možná by se mohlo zdát, že v obratnosti nebo šikovnosti by ho mohla větší postava limitovat. Zohorna si ale s pukem rozumí a jeho výška mu rozhodně v koordinaci a technice problém nedělá.

Bude to všechno ale stačit na místo v sestavě pro zahajovací utkání nového ročníku NHL? To se teprve uvidí. Zohorna každopádně angažmá ve staronovém prostředí zahájil velmi dobře a za návrat do „ocelového města“ je rád. „Je krásné být zpátky,“ řekl český útočník po prvním zápase s Columbusem. Z jeho příchodu zpátky do Pittsburghu jsou nadšení i spoluhráči. „Je s ním prostě legrace. Přináší do šatny radost,“ řekl obránce Pierre-Olivier Joseph.

Havlíčkobrodský rodák má za sebou těžkou minulou sezonu, kdy musel absolvovat spoustu stěhování. První bylo do Calgary, kde si zahrál jak za hlavní tým, tak na farmě. Druhé pak bylo již do zmíněného Toronta.

Penguins se po nezdaru z minulé sezony budou chtít zase vrátit do play off. V něm chyběli po dlouhých šestnácti letech, což byla nejdelší série v NHL. Pomůže jim i Zohorna?