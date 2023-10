Zimák exkluzivně s Krejčím: Dá Pasta 50 gólů? Různé názory na Zachu

Nový díl se zaměřil na čerstvě odstartovanou sezonu NHL, k čemuž měli co říci i olympijský šampion Martin Ručinský, majitel téměř tisícovky startů v elitní lize, a vyhledávaný dovednostní kouč Radek Duda, jenž řadu předních našinců působících v NHL trénuje.

Samo sebou, že řeč se hodně stáčela k místu, kde Krejčí prožil úctyhodnou kariéru. Do TD Garden, kde po odchodu dvou noblesních centrů (ještě Patrice Bergeron) osiřel český král David Pastrňák. Jediný zdejší příslušník nejužší světové špičky bude navazovat na životní ročník, při němž napálil úžasných 61 gólů a zapsal 113 bodů.

V jakém stylu Pasta zvládne obhajobu bez přítomnosti renomovaných centrů?

Jakou roli může sehrát fakt, že havířovský rodák nově nastupuje jako majitel dvoumiliardového kontraktu?

Dokáže mu sázet potřebné pasy Pavel Zacha, jenž zaujme roli dvorního centra čísla 88? A jak se vůbec změnilo klima v kabině, kde už neúřadují Bergeron s Krejčím?

Pastrňák už zase úřaduje! Takhle zmrazil Söderbloma, pak udeřil do prázdné Video se připravuje ...

„Takového hráče jsme v NHL dlouho neměli a možná nikdy mít nebudeme. Ten kluk nemá limit,“ rozjede se David Krejčí. „Bude zajímavé sledovat, jak si povede beze mě, bez Bergieho nebo Adama Halla či Foligna, se kterými byl velký kamarád. Bude hrát hodně velkou roli, v jaké pohodě se Pasta bude cítit mimo led a pak jak si to přenese na led. Vím, že je to hodně, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby dal znovu šedesát gólů…“

„Góly bude znovu dávat, ale bez svých centrů to nebude mít tak snadné jako v minulé sezoně,“ přidal se Ručinský do debaty. „Víc se pro to nadře. Ani pro takové hráče není jednoduché přijít o dva tak spřízněné centry. Ale za mě padesát gólů a sto bodů dá.“

Radek Duda je zvědavý na klima v týmu mezi ofenzivními lídry. „Mě osobně zajímá, jak si Pasta bude rozumět s Marchandem. Myslím, že Marchie bude trochu hořký z toho, jaký balík Pasta dostal,“ domnívá se bývalý útočník, účastník MS 2003. Co na to David Krejčí? Dozvíte se v Zimáku.

Každopádně Pastrňákově nabíječi Pavlu Zachovi prorokuje životní ročník. „Myslím, že si Pavel vytvoří bodové maximum, jak v gólech, tak v nahrávkách,“ soudí.

A když už padlo Zachovo jméno, nešlo se nevyhnout tématu jeho reprezentačních omluvenek. A tady se trio expertů neshodlo. Kdo by bostonského centra do národního týmu už nikdy nezval? „Můj názor rovná se moje zkušenost,“ poví jeden z nich a upřímně rozvine svůj postoj. „Vím, že by strašně rád reprezentoval, je to výborný kluk,“ zazní v podcastu z jiné strany.