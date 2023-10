Gudas: Učím hokej, který bolí. Proč se Pastrňák tak těžko brání a co Bedard?

Plnovous a vizáž drsňáka. Výstavní hity. K tomu umění eliminovat hvězdy soupeře. Radko Gudas ve 33 letech nepolevuje, udržuje si stabilní výkonnost. Naposledy to s Floridou dotáhl až do finále Stanley Cupu, tentokrát bude mít nepřehlédnutelný obránce mnohem skromnější ambice. V Anaheimu, jenž prochází generační obměnou, má roli mentora. Pro iSport Premium vykládá o Bedardovi nebo nečitelném Pastrňákovi.

Dlouhodobě se drží na vrcholu statistik NHL v hitech. Naposledy jich v základní části rozdal 312, což ho zařadilo na druhé místo v lize. Právě fyzickou hrou má teď nakazit i mladší parťáky v týmu Ducks. „Aby se dostali na mou úroveň intenzity a věděli, že se dá hrát hokej, který bolí,“ vykládá Gudas, jenž se s Anaheimem jako volný hráč dohodl na čtyřleté smlouvě s výdělkem dvanácti milionů dolarů.

S Panthers si v minulé sezoně zahrál o Pohár, slavně vyřadili Boston, ale ve finále nestačili na Vegas. „Stále to mrzí, ale život jde dál,“ vykládá účastník tří světových šampionátů. Z osobního i týmového hlediska prožil jednu z nejúspěšnějších sezon v kariéře.

Je znát, že jste měl po postupu do finále kratší léto?

„Zkrátilo se z několika měsíců na týdny. Navíc jsem sezonu dohrával se zraněním, pochroumal jsem si kotník, takže jsem většinu léta strávil v ortéze. Začal jsem bruslit až v polovině září, takže se do toho teprve dostávám. Je to hodně rychlý… Ale určitě to nechci použít jako výmluvu, každému se něco stává. Teď to padlo na mě.“

Musel jste v přípravě něco změnit?

„Musím dělat věci, které mají největší prioritu, abych se do toho rychle dostal.“

Jste známý letním drilem. Nemáte obavy, že vás komplikace zbrzdí?

„Jak už jsem zmínil, nechci to brát jako výmluvu. Jsem přesvědčený, že to bude v pohodě. Je pravda, že nejsem tolik vyhraný, protože jindy začínám bruslit na konci července nebo v srpnu. Abych toho měl hodně nabrusleno už před kempem. Letos je to jiné, je to takové rozkoukávací. Ale na druhé straně už jsem zkušenější. Jsou situace, které můžu vyřešit jinak než jenom hrubou silou, což byla moje doména. Nedá se nic dělat, musím se přizpůsobit. Je to sezona, kdy se musím naučit něco nového.“

Jak to myslíte?

„Máme nového trenéra (Grega Cronina), který je nově v NHL. Takže i v tomto ohledu se navzájem všichni obohacujeme. Je to takový poznávací proces.“

Oproti Floridě musíte přijmout mnohem skromnější ambice, naposledy byli Ducks nejhorším týmem ligy.