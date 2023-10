Boston kiss party. Pusu dostal olizovač Marchand. Jak to má s Pastrňákem?

Že se občas vydá za hranu, se v hokeji dobře ví. Brad Marchand mívá specifické hokejové i nehokejové nápady, které využívá v boji na ledě. A zvlášť na ty druhé se těžko zapomíná. Jako před pěti lety, kdy vzbudil rozruch v play off proti Tampě. Ve druhé třetině si současný kapitán Bruins vyříkával ostrý hit s Ryanem Callahanem, přičemž Marchand najednou vyplázl jazyk a začal svého soupeře olizovat. Se stejným kouskem se předvedl v předchozí sadě s Torontem, kdy okusil, jak chutná tvář Lea Komarova.

Pětatřicetiletý Marchand je každopádně skvělým hokejistou, v nové sezoně se přehoupne přes tisícovku startů v NHL, vlastní prsten za triumf ve Stanley Cupu, je mistrem světa i vítězem Světového poháru.

Nicméně stálý expert podcastu Zimák Radek Duda vyslovil v posledním díle myšlenku, že by kontroverzní Kanaďan nemusel snadno skousávat, že jeho spoluhráč David Pastrňák dostává nyní díky novému obřímu kontraktu výrazně vyšší výplatu. České eso inkasuje 11 250 000 dolarů za sezonu, zatímco Marchandovi běží starý kontrakt s roční výší 6 125 000 dolarů.

„Mě osobně zajímá, jak si Pasta bude rozumět s kapitánem Marchandem. Myslím, že Marchie bude trochu hořký z toho, jaký balík Pasta dostal a jaký má on. Jsem hrozně zvědavý, jak to budou kočírovat,“ zamyslel se Duda.

David Krejčí, jenž Marchanda dokonale zná, nevěří, že na nějaké pnutí mezi oběma lídry dojde. „Možná to je logická úvaha, když Pasta teď bere tolik, ale já si nemyslím, že bude Marchand žárlit. Jsou to dobří kamarádi a profesionálové, jejich manželky, respektive Pastova budoucí manželka, spolu suprově vycházejí. Marchand chápe, o co jde. On té věci rozumí, zná všechny statistiky, ví o všech úplně všechno. Chápe salary cap. Ví, že kdyby dřív počkal a podepsal o pár let později, dostane víc. Bere to tak, jak to je. A v kabině se vůbec nebavíme o kontraktech,“ reagoval v Zimáku jeho exkluzivní host David Krejčí.

Bruins v první sezonní partii porazili doma Chicago 3:1, Pastrňák vstřelil dva góly, na druhý z nich do opuštěné klece mu Marchand nahrával. Kanaďan zastává roli v prvním útoku u centra Charlieho Coylea a Jakea DeBruska. David Pastrňák má ve druhém útoku na středu Pavla Zachu a na křídle Jamese van Riemsdyka. V noci na sobotu Boston hostí opět v TD Garden Nashville.

