S Lenerem o NHL: Bedard jako příští velká věc. Žije Vinnetou v Arizoně?

NHL prožívá další hollywoodský příběh. Connor Bedard stál při svém debutu na prvním buly proti Sidney Crosbymu, který byl jeho velký vzor a v lize začínal v roce, kdy se zázračný talent Bedard narodil. Od začátku kempu sledovali každý krok mladíka v dresu Chicaga, včetně zapomenuté hokejky před debutem v Pittsburghu, kde na rozbruslení vyjel bez helmy. Ale od začátku si vede skvěle, on je ta příští velká věc, ten, kdo bude v následujících letech nejlepší hokejový produkt prodávat.

Kdo další zazáří? Kdo patří k největším favoritům a kdo naopak zklame? Tomu se v podcastu Zimák na webu iSport.cz snažili přijít na kloub bývalý trenér reprezentace a hokejový expert Slavomír Lener, který působil i v NHL, a redaktor deníku Sport Pavel Bárta.

Do nového ročníku naskočilo 22 českých hráčů, z nich pouze tři obránci. Po posledních škrtech vypadl další jako David Jiříček, který ale byl kvůli zranění Zacha Werenskiho povolán rychle zpět. Řeč se vedla i kolem toho, kdo kromě něj má šanci se z farmy prosadit zpátky nahoru, co přinesly výměny Gudase, Zadiny či Kubalíka. Lener probíral nejlepší a nejhorší organizaci NHL, kde se mu líbilo nejvíc, a při vzpomínce na Arizonu líčil, jak se vydal do rezervace Apačů a jestli tam viděl Vinnetoua.

V podcastu se probíralo i téma reprezentace, třeba zda by se na příštím mistrovství světa měl objevit Pavel Zacha, pokud tomu situace bude nahrávat, nebo zda je NHL po dvou vynechaných olympiádách schopná zajistit mezinárodní konfrontaci nejlepších proti nejlepším hráčům ztracené generace jako McDavid, Matthews nebo Draisaitl, kteří zažili jen Světový pohár před sedmi lety.