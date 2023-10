Ottawa potřebuje uvolnit peníze pro Pinta. Odnese to Dominik Kubalík?

Útočník Jiří Smejkal by se v Ottawě mohl stát novou českou tváří NHL. Stále se drží v boji o místo • profimedia.cz

Horní limit platového stropu pro tento ročník NHL je stanoven na 83,5 mil. dolarů. Senators mají nyní volných necelých 63 tisíc USD. A pokud Ottawa chce pomýšlet na postup do vyřazovacích bojů, Shane Pinta potřebuje.

Na startu sezony totiž na druhém a třetím centru hrají Ridly Greig, respektive Rourke Chartier. Greigovi je teprve 21 let a je příslibem pro budoucnost Senators. Ovšem primárním postem kanadského útočníka je levé křídlo. Na centru zaskakuje.

Sedmadvacetiletý Rourke Chartier ještě minulou sezonu odehrál 40 utkání na farmě. Jakmile se zotaví Josh Norris, Chartier by se měl posunout do 4. útoku, případně vrátit do AHL.

Podle posledních informací se vedení Senátorů s agentem Pinta předběžně dohodlo na dvouletém kontraktu. Ten by ročně měl stát okolo 2,5 milionu dolarů.

Joseph, nebo Kubalík?

Během letní pauzy se Senators snažili vyměnit Mathieu Josepha, kterému se poslední ročník nevydařil. Kontrakt má až do léta 2026 a v platovém stropu zabírá 2,95 mil. USD. Probíhala jednání i s Philadelphií, která byla ochotna smlouvu Josepha si vzít do svých rukou. K tomu ale požadovala mladíka Tylera Bouchera, což Ottawa zamítla.

Joseph v nové sezoně dává výrazně zapomenout na minulý ročník. Dostal šanci v útoku vedle Greiga s Tarasenkem a daří se mu. Ve třech duelech zapsal 3 body (2+1), patří k nejlépe forčekujícím hráčům a pravidelně nastupuje na oslabení. V současné době není příliš pravděpodobné, že by měl být vytrejdován.

A tak oko padlo na Dominika Kubalíka. Alespoň mezi fanoušky Senátorů. Český útočník přišel z Detroitu, když byl součástí balíčku za Alexe DeBrincata. Na startu sezony zatím příliš nezaujal.

Nastupuje ve třetím útoku společně s Bathersonem a Chartierem. Svoji roli má i na druhé přesilovkové formaci, kde hraje mezi kruhy. Zatím to ale neklape. 0 bodů, 4 střely na branku. V průměru na zápas odehraje 13:23 minut. Při hře v plném počtu hráčů drží Ottawa hodnotu v poměru očekávaných gólů pro a proti nad 50 % po třech utkáních. Když byl ovšem na ledě Dominik Kubalík, hodnoty klesly na 45,4 %.

Bývalý útočníka Chicaga v platovém stropu zabírá 2,5 milionu dolarů. Není tedy divu, že je adeptem možného trejdu. Jeho odchodem by Ottawa získala potřebný prostor pro podpis centra Shane Pinta.

Potenciální složení TOP9 bez Kubalíka:

B. Tkachuk – Stützle – Giroux

Greig – Norris – Tarasenko

Joseph – Pinto – Batherson

Na druhou stranu je třeba brát v potaz, jak NHL umí být nevyzpytatelná. Senators nakonec mohou tuto situaci vyřešit úplně jinak. Kubalík zůstane, chytne se, opět nastřílí přes 20 gólů a dostane nabídku k prodloužení smlouvy. Jakým směrem se to nakonec vyvine, to ukáže jen čas.

Jedno je ale jisté. Pierre Dorion, generální manažer Senators, musí učinit potřebné kroky k tomu, aby mohl podepsat kontrakt s Shane Pintem.