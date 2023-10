Nečasova paráda zpoza branky. Proto patří na Utkání hvězd, píší na sítích

Pokud měli v San Jose nějaké naděje na úvodní sezonní vítězství na domácím hřišti, všechny spláchla třetí třetina. Na straně hostů se probudil hurikán, ale i s velkým „přispěním“ nedisciplinovanosti Sharks. V horizontu více jak tří minut stačili Carolině dvě vyloučení, ze kterých si dokázala urvat zápas na svoji stranu. Během trestu Tomáše Hertla za podrážení vrátil Hurricanes do hry Stefan Noesen a o necelé dvě minuty později už se radovali z vedení, když se poprvé zaskvěl Martin Nečas .

Čtyřiadvacetiletý útočník si během početní výhody nejprve přes útočné pásmo vyměnil puk s Brentem Burnsem, aby mohl následně nabít na střelu Sethu Jarvisovi, jenž z levého kruhu propálil Mackenzieho Blackwooda a začal slavit druhou využitou přesilovku.

To nejlepší si Nečas ovšem nechal až na 55. minutu. Vyřítil se z vlastní třetiny hřiště a těšně před průnikem do pásma Sharks přihrál spoluhráči Michaelu Buntingovi, který již pořádně rozjetému rychlíku z Nového Města na Moravě vrátil puk. S 71 body nejproduktivnější hráč Hurricanes minulé sezony zamířil rovnou za Blackwoodovu branku, kterou bleskově objel a poslal kotouč na beton gólmana Sharks, který puk nasměroval do své svatyně.

Ve chvíli, kdy se video s nádherným gólem českého reprezentanta, který byl zvolen druhou hvězdou utkání, dostalo na internet, začal se nad Nečasovým hokejovým uměním rozplývat nejeden fanoušek. „Tohle je přesně důvod, proč bychom měli Martina Nečase vybrat na příští All-Star Game,“ napsal jeden z nadšených uživatelů sociální sítě X.

Česká paráda! Martin Nečas skóroval zpoza branky a pojistil výhru Caroliny v San Jose Video se připravuje ...

Triumf Hurricanes, kteří patří mezi žhavé favority na zisk Stanley Cupu, zpečetil ještě čtvrtým gólem ve třetí třetině o patnáct sekund později Brett Pesce. „Museli jsme zužitkovat přesilovky, což se nám povedlo. Museli jsme ale hrát i pět na pět. Věděli jsme, že máme celou hru výhodu. Ve druhé třetině jsme se moc nedostali ke hře pět na pět, a když jsme se k tomu vrátili, myslím, že jsme reagovali docela dobře," hodnotil dvougólový střelec Jarvis průběh utkání.

Carolina se navíc proti Sharks musela obejít bez dvou opor. Útočník Sebastian Aho vynechal zápas kvůli zranění, které si zřejmě způsobil v závěru předchozího utkání s Anaheimem (prohra 3:6). Že nemůže nastoupit, však finská hvězda zjistila až při rozbruslení. Canes už v šesté minutě navíc přišli o dánskou jedničku Frederika Andresena, jenž schytal tvrdou ránu do helmy, po které přenechal místo Anttimu Raantovi.

Absence tahounů se tak mohla na Carolině projevit v prvních dvou třetinách, přitom střeleckou převahu měla od začátku. Hurricanes masivně ostřelovali Blackwooda, jak jen to šlo. Nicméně z 30 střel vytřískali za 40 minut jenom dva góly, zatímco Sharks z „minima“ (11 střel) vydolovali tři branky. Na první a třetí trefu nahrával Tomáš Hertl, o druhou se postaral český spoluhráč Filip Zadina, když v přesilové hře propálil Raantu a podruhé v sezoně se zapsal mezi střelce klubu z Kalifornie.

Ze hry Sharks ale fanoušci a už vůbec ne kouč David Quinn neměli zrovna oslnivý dojem. „Nelíbil se mi způsob, jakým jsme hráli po většinu zápasu. Nemyslím si, že jsme bruslili tak, jak jsme bruslili. Neřekl bych, že jsme byli dostatečně fyzicky zdatní a nakonec nás to dohnalo. Musíme být v našich utkáních mnohem více soutěživí, než jsme byli tentokrát. V soubojích jsme byli měkcí. Bylo to zklamání, protože až do této chvíle to nebyl náš případ,“ hodnotil trenér San Jose už třetí porážku v řadě.

