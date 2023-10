Nechtěný Vrána se hrabe ze dna. Ale pozor! Drama v Detroitu nepřišlo hned

Zřítil se do propasti. Útočník Jakub Vrána zažil v minulé sezoně krutý pád. Jeho slušně rozjetá štace v Detroitu se obrátila v horor a Čech začal namísto hokejových problémů řešit ty osobní. Vloni v říjnu musel dokonce nastoupit do asistenčního programu NHL, který pomáhá hráčům v těžkých životních situacích. Přes farmu Red Wings se pak v březnu dostal do St. Louis, kde se hrabe zpět na světlo. V pátek byl u obou gólů Blues při prohře s Arizonou (2:6).