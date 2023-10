Show pod širým nebem. McDavidův návrat pomohl prolomit sérii proher

Ke každému venkovnímu utkání patří netradiční outfity, ve kterých hráči přicházejí na stadion. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Domácí Oilers nakráčeli před zápasem převlečení za partu naftařů, čímž vzdali hold odvětví, které zajišťuje prosperitu jejich města. Flames přišli v kovbojských lacláčích a kloboucích. „Zvolili jsme westernové oblečení. Vymyslel to Nazem Kadri a nám se to líbilo,“ vysvětloval volbu svého týmu Andrew Mangiapane.

Natěšených fanoušků dorazilo na vyprodaný Commonwealth Stadium 55 411. Místo je speciální tím, že se zde před dvaceti lety odehrál první zápas pod širým nebem v historii ligy. A program i samotné utkání nabídly podívanou se vším všudy.

Chybět nemohla státní hymna, po které následoval přelet dvou stíhaček kanadského královského letectva. Během druhé přestávky se pak představila kapela Nickleback, jenž rozproudila publikum, které muselo během utkání snést teploty pod bodem mrazu.

Oilers byli před sezonou mnohými experty pasováni do role favorita na zisk Stanley Cupu. Úvod sezony jim ale zatím vůbec nevycházel. Ze sedmi zápasů dokázali vyhrát pouze jednou. Na favorita bídný start. V podobné pozici ale bylo i Calgary. Zápas tedy nabízel ideální možnost na změnu.

A domácí se do toho opřeli hned od úvodního vhazování.

Hvězdný Kanaďan nastupoval převážně s Leonem Draisaitlem a začínajícím útočníkem Warrenem Foegelem. Řídil hru pět na pět, procento očekávaných gólů se u něj vyhouplo na číslo 67,2. Na ledě po dvouzápasové absenci strávil téměř 23 a půl minut.

„Myslím, že po většinu zápasu jsme si vedli dobře. Ve druhé třetině nás trochu tlačili a nehráli jsme až tak kvalitně na kotouči, ale ve třetí třetině už byl náš výkon zase mimořádný, vážně dobrý,“ pochvalou si Draisaitl. „Moc jsme jim toho už nedopřáli a dál jsme hráli směrem dopředu. Kompletní výkon,“ dodal německý útočník, který zaznamenal dvě asistence.

Nedostatky? Zbytečná vyloučení, kterými Oilers nabídli Calgary možnost dostat se zpátky do zápasu. Úspěšnost bránících čtyřek není dobrá. Se 72,7 % je Edmonton až na šestadvacátém místě z celé NHL. A Flames jejich nelichotivé bilance dokázali využít při obou vstřelených gólech.

„Na začátku jsme k nim měli příliš velký respekt, když se jim vrátil Connor,“ přiznal kapitán Calgary Mikael Backlund. „Ale když jsme na konci první a na začátku druhé třetiny začali hrát tak, jak umíme, myslím, že jsme byli lepším týmem.“

Stejný pohled měl i jeho spoluhráč Nazem Kadri, který si v zápase připsal premiérovou trefu v ročníku. „Myslím, že nás v prvních deseti minutách trochu přehráli, dali pár gólů a my jsme je honili,“ vysvětloval útočník Calgary. „Zvlášť když hrajete proti nebezpečným hráčům a máte pětiminutové, desetiminutové výpadky, tak z toho inkasujete.“

Vedle vítězství potěšila předvedená hra. Ta měla konečně parametry, které všichni očekávají.

„Možná to bylo změnou prostředí. Nevím, co vedlo k tomu, že jsme se začali více podobat sami sobě,“ přemítal Woodcroft. „Pro mě je to způsob, jakým musíme hrát. Podobalo se to tomu, jakým mančaftem jsme byli, jakým jsme a jak si budeme razit cestu vpřed.“

