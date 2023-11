Uteče Smejkal z Ottawy? Místo NHL živoří na farmě, vyhlíží ho ve Švédsku

Český útočník Jiří Smejkal by se mohl vrátit do Oskarshamnu • twitter.com

Před sezonou patřil k posledním škrtům v sestavě Ottawa Senators. Teď živoří na farmě v AHL. Jiří Smejkal se údajně chce vrátit do Evropy. Začal s tím ottawský reportér TSN Shawn Simpson, přidali se další. Pokud je to pravda, nejpravděšpodobnější možností bude pro českého útočníka Oskarshamn, kde zářil v minulém ročníku a který na něj má práva pro švédskou SHL.

Po úspěšné sezoně v Oskarshamnu, kde ve 49 utkáních nastřílel 23 gólů a připsal si 43 bodů, podepsal Smejkal dvoucestný kontrakt s Ottawou. Účastník posledních tří mistrovství světa a bronzový medailista ze šampionátu v Tampere 2022 měl slušnou přípravu a střílel góly. Do NHL se však v poslední chvíli neprosadil. Senators ho poslali do záložního celku v Bellevillu. V AHL nastoupil do pěti z osmi utkání, zaznamenal dva body (1+1). Ve statistice plus/minus se propadl na -8.

„Slyšel jsem, že se snaží o návrat do Evropy," napsal na síti X kanadský novinář Simpson, jenž vidí do zákulisí Senators. „Na farmě si vydělá jen 82 500 tisíc dolarů a za moře se nevracel proto, aby hrál v AHL,“ dodal. V NHL by podle smlouvy dostal Smejkal roční plat 870 tisíc dolarů (19,8 milionů korun). V záložním celku si vydělá desetkrát míň. Vzhledem k vyšším daním a životním nákladům v Kanadě dostává reálně nižší přijem, než by měl v Evropě.

Někomu přijde návrat českého univerzála jako zvláštní fáma. Podobných případů už byly tucty. Podle velmi dobře informovaného insidera Elliotta Friedmana je Smejkal stále odhodlán zůstat v Severní Americe. „Věřte, že je jeho přáním pokračovat v NHL,“ tweetoval. „Nedivím se mu. Mám pocit, že mu slíbili místo v sestavě, a když měl dobrou předsezonní přípravu a pak ho poslali dolů, byl asi naštvaný,“ doplnil.

Ne, že by Smejkal před sezonou řádil, ale v kempu upoutal pozornost a patřil k nejzajímavějším novým tvářím. V AHL se zatím trápí. Může mu trvat, než si pořádně zvykne na tamní hokej. Během sezony mu dopřejí třeba i nějaký čas v NHL. Vzdávat se po měsíci by mohlo být unáhlené.

V Senators se mezitím vyměnilo vedení, generálního manažera Pierra Doriona, který Smejkala najímal, vystřídal Steve Staios. Smejkalovo prásknutí dveřmi by možná vrhlo stín na něj, ale i na organizaci Senators. Mezi ostatními evropskými hráči by se mohlo rozkřiknout, že se v klubu s volnými hráči z našeho kontinentu špatně zachází. Pro tým byli žádoucí, vybrali si je a věřili, že dostanou šanci. Jenže poté, co ukázali, že si zaslouží dostat příležitost, šoupli je do AHL. Přitom do zámoří nepřišli kvůli tomu, aby brali menší peníze a trmáceli se na zápasy při nekonečných štrekách autobusem.

„Smejkal možná není tak důležitým článkem, který by Senators zajistil Pohár. Ale způsob, jakým se mu dvořili, přesvědčovali ho, aby podepsal smlouvu, a pak ho obratem vyhodili, přestože byl na ledě lepší než polovina současného kádru, je jen dalším zářezem do pažby špatně vedené organizace,“ napsal v reakci mna Simpsonovo tvrzení o Smejkalovi jeden z účastníků diskuse na sociální síti.

Pokud by se Smejkal s Ottawou opravdu dohodl na předčasném ukončení smlouvy, podle všeho by se mohl vrátit do Oskarshamnu, který na něj drží práva. „Pokud nechce hrát v AHL, pak mu nezbývá, než hrát u nás,“ prohlásil už začátkem podzimu sportovní ředitel Thomas Fröberg.

Oskarshamn, kde už působí Marek Langhammer, Lukáš Jašek a Hynek Zohorna, je v SHL na posledním místě se ziskem 13 bodů v 16 zápasech a čtyřbodovou ztrátou na HV 71. V sobotu padl 1:9 s rivalem z Växjö. Smejkal by mu jistě pomohl.