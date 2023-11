Tampa nevyšla, ve Finsku září: Náš nejlepší bek! Může vystřelit do Prahy

Česká reprezentace ždímá svoji stříbrnou generaci z MS do 18 let v roce 2014, jak jen to jde. Silnější vlnu byste pohromadě nenašli, David Pastrňák, Jakub Vrána, Vítek Vaněček, Karel Vejmelka, Jiří Smejkal, Michael Špaček a další. Jedno velké jméno české sestavy ale pořád čeká na svůj velký turnaj. Tehdejší kapitán Dominik Mašín si dospělou reprezentaci příliš neužil. Hraje špatně? Ne. Má špatný tým? Ne. Radim Rulík si ho vybral pro Karjalu. Dovednosti by měl mít i pro MS v Praze.