Dva body pro Pastrňáka a Zachu, který dal i gól. Brankář Pittsburghu skóroval

Český hokejový útočník Pavel Zacha gólem a nahrávkou řídil výhru Bostonu nad San Jose 3:0. David Pastrňák dvakrát asistoval a vylepšil svou sezonní bilanci na 33 bodů. Jednu branku připravil také Martin Nečas, jehož Carolina podlehla New York Islanders 4:5 v prodloužení. Gólem přes celé kluziště se ve čtvrtek v NHL blýskl brankář Pittsburghu Tristan Jarry.

Boston v souboji s nejhorším týmem NHL San Jose ukončil třízápasové čekání na vítězství. Bruins, kteří během tří proher obdrželi 17 branek, tentokrát neinkasovali. Šestadvaceti zákroky k tomu přispěl Jeremy Swayman.

„Hlavně ve druhé třetině jsme se po několika zápasech vrátili zpět k naší hře. Dohrávali jsme souboje, dobře jsme drželi puk a skvěle jsme pracovali v defenzivě. Kluci zblokovali spoustu střel a dost mi zápas ulehčili. Je důležité, že jsme opět ukázali naši identitu,“ uvedl americký gólman.

Na výhře měla vedle Swaymana výrazný podílel první útočná formace. Parťák Zachy s Pastrňákem Jake DeBrusk vstřelil důležitý gól na 2:0. Kanadský útočník v přesilové hře využil spolupráce české dvojice a kličkou do bekhendu skóroval počtvrté v sezoně.

Zacha se prosadil v 47. minutě. Pastrňák zavezl puk do útočného pásma, našel šestadvacetiletého centra a ten téměř totožným způsobem jako DeBrusk v druhé třetině zvýšil na 3:0. Zacha se prosadil poosmé v ročníku a je druhým nejlepším českým střelcem, Pastrňák dal o pět gólů víc. „Po nevydařených zápasech jsme museli odpovědět a myslím, že se nám to docela povedlo,“ řekl Zacha, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Sharks měli v úvodu třetí části skvělou příležitost vývoj zdramatizovat. V minutu a půl dlouhé dvojnásobné přesilové hře se však neprosadili. „Je to těžké. Hráli jsme v pěti proti třem a ani jednou jsme nevystřelili. Stále jsme hledali přihrávku, místo aby to někdo vzal na sebe,“ litoval Tomáš Hertl, jenž se do sestavy San Jose vrátil po vynechaném zápase po odstranění ledvinových kamenů.

Gólman Jarry v zápase Pittsburghu proti Tampě Bay přepsal klubovou historii. Osmadvacetiletý Kanaďan gólem na 4:2 pečetil výhru Penguins a prosadil se jako první brankář v dresu s tučňákem. „Byl to v podstatě perfektní scénář. Nahodili puk přímo na moji hokejku, takže jsem si ho nemusel složitě připravovat. Zkusil jsem vystřelit a padlo to tam,“ líčil brankář, jenž se prosadil ve svém 223. zápase v základní části NHL.

Jarry se prosadil jako čtrnáctý gólman v ligové historii. Naposledy se z trefy radoval bostonský Linus Ullmark, jenž letos v únoru pečetil vítězství nad Vancouverem. „Je skvělé být součástí něčeho takového. Vím, že se to jednou za čas povede, ale nikdy jsem to neviděl na vlastní oči. Jsem moc rád, že se to Tristanovi povedlo,“ řekl kapitán Sidney Crosby.

Nečas se do statistik zapsal po jednozápasové odmlce. V utkání proti Islanders asistoval u branky Jacka Druryho a pomohl Carolině k bodu. Hurricanes zisk honili v posledních sekundách: na 4:4 v čase 59:57 srovnal Sebastian Aho. O výhře newyorského celku v prodloužení rozhodl Mathew Barzal.

Čtvrteční zápas proti Detroitu nevyšel Petru Mrázkovi. Gólman Chicaga na ledě týmu, v jehož dresu poprvé ochutnal NHL, inkasoval pětkrát při prohře 1:5. Dvěma zásahy se na úspěchu Red Wings podíleli J.T. Compher a Robby Fabbri.

Výhry se naopak dočkali útočníci David Kämpf a Ondřej Palát. Palátovo New Jersey zdolalo Philadelphii 4:3 v prodloužení, Toronto s Kämpfem dovedl k vítězství 4:3 po samostatných nájezdech nad Seattlem hattrickem Mitchell Marner.

Třemi góly se blýskli také Connor Dewar z Minnesoty a washingtonský Tom Wilson. Hokejisté Wild díky Dewarovu prvnímu hattricku v kariéře rozstříleli Nashville 6:1 a Washington přehrál Anaheim s Radko Gudasem 5:4.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:39. Heinen, 28:10. DeBrusk, 46:37. Zacha Hosté: Sestavy Domácí: Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Shattenkirk, Forbort – Pastrňák (A), Zacha, DeBrusk – Heinen, Poitras, Marchand (C) – Frederic, Coyle, J. van Riemsdyk – Geekie, Beecher, Lauko. Hosté: Blackwood (Kähkönen) – Emberson, Ferraro (A), Benning, Addison, Burroughs, Ochoťuk – Duclair, Granlund, Zetterlund – Hoffman, Eklund, Hertl (A) – Bailey, Sturm, Kunin – Carpenter, G. Smith, MacDonald. Rozhodčí O'Rourke, Kea – Deschamps, Murray Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:08. Chatfield, 22:01. J. Staal, 40:39. Drury, 59:57. S. Aho II Hosté: 18:00. Horvat, 35:59. Holmström, 38:03. Engvall, 46:41. Palmieri, 62:46. Barzal Sestavy Domácí: Kočetkov (Raanta) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Orlov – Jarvis, S. Aho II (A), Bunting – Nečas, Kotkaniemi, Teräväinen – Fast, J. Staal (C), Martinook – Noesen, Drury, Svečnikov. Hosté: Varlamov (Sorokin) – Pulock, Romanov, Mayfield, Dobson, Bolduc, Reilly – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Engvall – Wahlstrom, Pageau, Holmström – Clutterbuck (A), Cizikas, Gauthier. Rozhodčí Dwyer, Rehman – Fournier, Suchánek Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18700 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:29. Compher, 08:42. Fabbri, 25:09. Chiarot, 25:56. Compher, 50:54. Fabbri Hosté: 03:20. Reichel Sestavy Domácí: Lyon (Husso) – Seider, Walman, Chiarot (A), Gostisbehere, Petry, Määttä – Raymond, Compher, DeBrincat – Fabbri, Copp (A), Berggren – Perron (A), Veleno, Rasmussen – Kostin, Fischer, Sprong. Hosté: Mrázek (Söderblom) – S. Jones (A), A. Vlasic, Murphy (A), Korchinski, I. Phillips, Kaiser – Kurashev, Bedard, N. Foligno (A) – T. Raddysh, T. Johnson, Reichel – Joe. Anderson, Dickinson, Entwistle – Re. Johnson, Donato, Katchouk. Rozhodčí Rank, Dunning – Apperson, Brisebois Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 19 515 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:30. Kovacevic Hosté: 27:07. Barkov, 40:08. Bennett, 43:12. Rodrigues, 45:49. Verhaeghe, 59:49. Ekman-Larsson Sestavy Domácí: Primeau (Montembeault) – Lindström, Matheson (A), J. Barron, Guhle, Kovacevic, Struble – Gallagher (A), Suzuki (C), Newhook – Slafkovský, Dvorak, Caufield – Jos. Anderson, Monahan, Armia – Ylönen, Evans, Pearson. Hosté: Bobrovskij (Stolarz) – Ekblad (A), Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson – Reinhart, Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Cousins, Lundell, Luostarinen – Lomberg, Stenlund, Gadjovich. Rozhodčí K. Pollock, B. Blandina – S. Barton, M. Cormier Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21 105 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:49. Frost, 55:00. Se. Walker, 59:09. Foerster Hosté: 03:09. Holtz, 15:12. J. Hughes, 44:31. Toffoli, 60:28. L. Hughes Sestavy Domácí: Hart (Ersson) – York, Sanheim, Seeler, Se. Walker, Zamula, Ristolainen – Foerster, Couturier, Konecny – Tippett, Frost, Brink – Farabee, Laughton (A), Atkinson – Deslauriers, Poehling, Hathaway. Hosté: Schmid (Vaněček) – Siegenthaler, L. Hughes, Bahl, Marino, B. Smith, C. Miller – Palát (A), Hischier (C), Bratt – Toffoli, J. Hughes (A), Mercer – Holtz, M. McLeod, Lazar – Laberge, Tierney, Bastian. Rozhodčí McIsaac, Charron – Grillo, Daisy Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 17 748 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:06. Stamkos, 12:33. Jeannot Hosté: 28:53. Crosby, 39:25. D. O'Connor, 42:49. Carter, 58:52. Jarry Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman, Perbix, Sergačjov, Černák, de Haan, D. Raddysh – Hagel, Point, Kučerov – Stamkos, Cirelli, Barré-Boulet – Jeannot, Paul, Eyssimont – Koepke, Glendening, Motte. Hosté: Jarry (Nedeljkovic) – Graves, Letang, M. Pettersson, E. Karlsson, Shea, Ludvig – Guentzel, Crosby, Rust – R. Smith, Malkin, D. O'Connor – Zohorna, Eller, Harkins – Nieto, Acciari, Carter. Rozhodčí Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:34. Marner, 20:21. Marner, 36:01. Marner, . Matthews Hosté: 23:37. McCann, 46:15. Tolvanen, 53:24. McCann Sestavy Domácí: Woll (Samsonov) – Rielly (A), Brodie, Lagesson, McCabe, Benoit, Timmins – Knies, Matthews, W. Nylander – Bertuzzi, Tavares (C), Marner (A) – N. Robertson, Shaw, Järnkrok – McMann, Kämpf, Gregor. Hosté: Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle, Beniers, McCann – Bjorkstrand, Gourde (A), Tolvanen – Poturalski, Wennberg, Kartye – Yamamoto, Bellemare, Studenič. Rozhodčí Beach, L'Ecuyer – Hughes, Kovachik Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 366 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:37. Pärssinen Hosté: 06:08. Dewar, 14:01. Middleton, 14:32. Kaprizov, 21:43. Maroon, 31:12. Dewar, 49:47. Dewar Sestavy Domácí: Saros (22. Lankinen) – McDonagh (C), Josi (A), Lauzon, A. Carrier, Barrie, L. Schenn, Fabbro – Nyquist, O'Reilly, F. Forsberg (A) – Evangelista, Pärssinen, Sherwood – Co. Smith, Sissons, Trenin – Tomasino, McCarron. Hosté: Gustavsson (M. Fleury) – Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Faber, Goligoski, Bogosian – Kaprizov (A), Rossi, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), F. Gaudreau, Maroon – Duhaime, Dewar, Lettieri. Rozhodčí Halkidis, Hebert – Murchison, MacPherson Stadion Bridgestone Arena, Nashville

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:08. Saad, 05:02. B. Schenn, 10:59. Neighbours, 33:04. Hayes, 33:28. B. Schenn, 44:38. Neighbours Hosté: 13:32. Dahlin, 26:10. Benson, 30:53. Krebs, 56:42. Peterka Sestavy Domácí: Binnington (Hofer) – Parayko, Leddy, Faulk (A), Krug, Tucker, Scandella – Neighbours, Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, B. Schenn (C), Hayes – Kapanen, Sundqvist, Saad – Blais, Alexandrov, Toropčenko. Hosté: Luukkonen (Comrie) – Samuelsson, Dahlin (A), Jokiharju, Power, E. Johnson, Ry. Johnson – Tuch, Mittelstadt, J. Skinner – Peterka, Cozens, Benson – V. Olofsson, Jost, Rosén – Okposo (C), Krebs, Greenway. Rozhodčí Sutherland, Samuels-Thomas – Flemington, Nansen Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:27. Perfetti Hosté: 53:11. Nurse, 57:47. Draisaitl, 59:40. R. McLeod Sestavy Domácí: Hellebuyck (Brossoit) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Samberg – Ehlers, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Naměstnikov, Perfetti – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – M. Barron, D. Gustafsson, Jonsson Fjällby – Vilardi. Hosté: S. Skinner (Pickard) – Ceci, Nurse (A), Bouchard, Ekholm, Desharnais, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – C. Brown, Draisaitl, Kane – R. McLeod, Foegele, Gagner – Hamblin, Janmark, Ryan. Rozhodčí C. Rooney, M. MacPhee Stadion Canada Life Centre, Winnipeg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:03. Boyd, 36:22. Schmaltz, 41:08. Carcone, 64:39. Bjugstad Hosté: 19:31. Makar, 24:44. Wood, 51:04. MacKinnon Sestavy Domácí: Ingram (Vejmelka) – Durzi, Moser, J. Brown, Dumba, Kesselring, Stecher, Välimäki – Schmaltz (A), L. Cooley, Keller (A) – Crouse (A), Bjugstad, Maccelli – Zucker, Kerfoot, Carcone – Boyd, O'Brien. Hosté: Georgijev (Prosvetov) – Makar (A), Toews, Manson, Byram, C. Jones, J. Johnson – Rantanen (A), MacKinnon (A), Ničuškin – Drouin, R. Johansen, Tatar – L. O'Connor, Colton, Wood – Kiviranta, F. Olofsson, Cogliano. Rozhodčí Schrader, Brenk – McNamara, Hunt Stadion Mullet Arena, Tempe Návštěva 4 600 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:02. C. Tanev, 15:30. Hanifin, 57:19. Weegar, 61:01. Kadri Hosté: 04:51. Harley, 19:00. Marchment, 41:49. Marchment Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – R. Andersson, Weegar, C. Tanev (A), Hanifin, Oesterle, Gilbert – Šarangovič, E. Lindholm (A), Mangiapane – Coleman, Backlund (C), Huberdeau – Pospíšil, Kadri, Zary – Dubé, Ružička, Greer. Hosté: Wedgewood (Oettinger) – Heiskanen (A), R. Suter, Hakanpää, Lindell, Lundkvist, Harley – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Seguin, Duchene, Marchment – Dadonov, W. Johnston, Benn (C) – Cr. Smith, Faksa, Steel. Rozhodčí St. Laurent, MacDougall – Smith, Knorr Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 16 941 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:49. Luneau, 07:51. Leason, 51:45. McGinn, 59:32. Vatrano Hosté: 01:27. Mantha, 15:54. Wilson, 18:39. Wilson, 18:59. Dowd, 54:22. Wilson Sestavy Domácí: Gibson (Dostál) – Fowler (A), Luneau, LaCombe, Gudas, Mintjukov, Ljubuškin – Killorn, Carlsson, Terry – Vatrano, McTavish, R. Strome – Max Jones, Henrique (A), Silfverberg (A) – Carrick, Leason, McGinn. Hosté: Kuemper (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Jensen, Edmundson – Ovečkin (C), Kuzněcov, Wilson (A) – McMichael, D. Strome, Mantha – Milano, Lapierre, Protas – Malenstyn, Dowd, Aube-Kubel. Rozhodčí Pochmara, Chmielewski – Baker, Mahon Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 14336 diváků