Pastrňák na vrcholu sil? Záhada Bartošák: Proč ještě v Hradci neskončil

Závislost Bostonu na Pastrňákovi ale může být i dvojsečná. “Pustil jsem si teď sestřih zápasu Bruins s Floridou. Skóroval, ale jinak jsem ho v těch šesti minutách neviděl, protože ho soupeř eliminoval,” všiml si Mikeska, co by Boston mohlo zbrzdit v klíčových fázích sezony v play off stejně jako třeba McDavidův Edmonton v minulých ročnících.

V novém díle Zimáku jsme si probrali i záhadné dění okolo Patrika Bartošáka. Co se vlastně mělo stát okolo nehody, proč stál mimo tým a kvůli čemu v něm možná Hradec nevidí budoucnost, i když sám gólman v bráně předvádí senzační výkony? A co Vítkovice, kterým to v sezoně těžce nelepí?

O tom všem a celé řadě dalších témat je další Zimák s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým. Zimák je pořad a podcast o aktuálním dění v českém i světovém hokeji v souvislostech a s detailní znalostí prostředí. Vážně i nevážně. Moderuje Martin Vait.

0:00 Záhada Bartošák: Co se vlastně mělo stát a proč ještě neskončil v Hradci

14:23 Co v případu Bartošák podcenil Hradec

23:16 Ještě lepší Pasta? Boston na něm stojí a padá, bude druhý za Jágrem 42:39 Vítkovice v obráceném světě: Když to klubu nefunguje