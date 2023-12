NHL ONLINE: Vejmelka a Vladař v akci, hraje také Kämpf či Faksa

Čeští brankáři NHL v akci? Noční program zámořské hokejové ligy nabízí jen čtyři utkání, naskočit by však měli hned dva čeští gólmani. V brance Arizony bude proti Buffalu Karel Vejmelka, Coloradu by měl v brance Calgary čelit Daniel Vladař. V dresu Toronta by němel proti NY Islanders chybět David Kämpf a Dallas s Radkem Faksou hraje proti Detroitu. NHL ONLINE sledujte s námi, první duel startuje v 1:00 SEČ.