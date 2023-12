Ještě lepší Pasta: střelec i lídr. Kouč promluvil o schůzce před sezonou

Je ještě lepší než v minulé sezoně, ve které poprvé pokořil magické mety. David Pastrňák si zapsal kariérní maximum v NHL, když nastřílel 61 gólů a posbíral celkem 113 bodů. Nyní má po 26 odehraných duelech o dva body více než před rokem.

Sobotní odpoledne v Bostonu patřilo jemu. Proti Arizoně skóre utkání otevřel i uzavřel. Nejprve obral za brankou o puk obránce Juusa Välimäkiho, vybruslil před gólmana Connora Ingrama a zblízka ho prostřelil. Na začátku druhé třetiny připravil v přesilovce parádním pasem třetí gól domácích pro obránce Kevina Shattenkirka.

A v závěru za stavu 4:3 potvrdil střelecký instinkt, najel si ve správnou chvíli do ideálního prostoru a uklidnil Bruins pátým gólem.

„Pasta hrál fantasticky. Přišlo mi, že byl úplně všude,“ zmínil po zápase kouč Jim Montgomery. Platí to o celé sezoně. Pastrňák táhne Bruins jako nejproduktivnější hráč i lídr.

Nic jiného mu ani nezbývalo. Když se s Bostonem před sezonou rozloučily klubové legendy Patrice Bergeron a David Krejčí, bylo jasné, že se od havířovského rodáka bude očekávat ještě víc než jen góly a asistence. S větším tlakem ale na Pastu nechoďte. S tím si hravě poradí.

„Na schůzce po minulé sezoně jsem mu řekl, že příští rok se na jeho výkony bude klást mnohem větší důraz. On se na mě jen podíval a řekl: ‚Jo, čekám to. Nedělej si s tím starosti.‘ Přesně to mi řekl. Teď už si s tím vážně nedělám starosti,“ usmál se Montgomery.

Kromě dvou elitních centrů odešli z týmu i obránci Dmitrij Orlov, Connor Clifton a útočníci Nick Foligno, Taylor Hall, Tyler Bertuzzi a Garnet Hathaway. V úvodním zápase nové sezony bylo v sestavě Bruins jen šest hráčů, kteří nastoupili na jaře v posledním zápase play off. Ztráty byly obrovské.

Hlavně kvality Bergerona s Krejčím je nemožné nahradit, stejně tak chybí jejich lídrovství. Ale i přesto Boston v čele s Pastrňákem jede na vítězné vlně jako v minulé základní části, která byla se 65 výhrami rekordní.

Pasta se hokejem nadále hlavně baví, to by nebyl ani on, kdyby to bylo jinak. Ale přidal k tomu ještě něco navíc.

„Na střídačce je mnohem víc slyšet,“ všiml si trenér Montgomery. „Je tam velmi pozitivní, zatímco v předchozí sezoně se tím tolik nezabýval, protože jsme měli spoustu jiných skvělých lídrů. Teď do takové role dorostl sám,“ dodal v rozhovoru pro Daily Faceoff.

„Nepracoval jsem na tom, ale měl jsem po celou kariéru skvělé učitele a stále mám. Ti velcí lídři tu teď nejsou, takže cítím, že je někdy dobré, abych se ozval,“ reagoval Pastrňák, jenž nosí na dresu áčko. Kapitánské céčko převzal po Bergeronovi jeho parťák Brad Marchand.

„Ztratili jsme pár kluků, kteří hodně mluvili. Možná jsme teď trochu tišší skupina. Takže je dobře, že se kluci jako Pasta snaží víc působit na tým,“ zmínil útočník Trent Frederic.

Pastrňák se učí, jak zlepšovat i ostatní kolem sebe. V sedmadvaceti letech už patří k těm zkušenějším. Je to i přirozený vývoj.

Upravil také herní styl. Vždy měl velký cit pro hru a kombinaci, nikdy to nebyl jen vyloženě ostřelovač typu Alexandr Ovečkin. Stále má jednu z nejlepších střel v NHL, ale nyní ještě častěji vytváří šance pro parťáky. Vzal na sebe úlohu playmakera.

Nedávno šikovně vybídl k vítězné trefě v prodloužení Marchanda, jenž tak uzavřel hattrick. Charliemu Coyleovi zase v jiném utkání dopřál gól do prázdné branky a jeho první třígólový zápas kariéry, i když mohl sám skórovat. Aktuálně má víc asistencí (23) než branek (16). V počtu primárních přihrávek patří mezi nejlepší v lize.

„Vidí hru tři kroky dopředu. Je to speciální talent,“ řekl obránce Shattenkirk pro The Athletic. „Hraje ve velké pohodě. Dokáže být nebezpečný prakticky v každém střídání. Buď góly střílí, nebo je připravuje. Víme, že se na něj můžeme spolehnout.“

Proti Arizoně si Pastrňák připsal třináctý vícebodový zápas v sezoně. V minulém ročníku jich měl ve stejné době o dva méně. Celkem má po 26 duelech na kontě 39 bodů, v ligové produktivitě byl před nedělním programem třetí, mezi střelci mu patřila šestá příčka.

K tomu vytrvale povzbuzuje mladší hráče a celý tým čerpá z jeho pozitivní povahy. Tahle sezona nabízí zatím nejkomplexnější verzi Pastrňáka. Může pro něho znamenat dosud největší šanci na zisk Hart Trophy pro MVP ligy, jeho premiérové. Konkurentů ale bude mít spoustu, zvlášť když se zase rozjel i král předchozích sezon Connor McDavid.

