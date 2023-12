ANALÝZA: Hertl zvedá San Jose. Má najeto na 70 bodů a 30 gólů v sezoně

Nic neočekávaného. Sharks jsou v přestavbě, což odpovídá i jejich dosavadním výkonům v aktuální sezoně NHL. S jednadvaceti body se momentálně krčí na 14. místě Západní konference, na play off ztrácí sedm bodů. V poslední době ovšem San Jose předvádí výrazně lepší výkony oproti začátku ročníku, velký podíl na tom má i Tomáš Hertl. Adept na nominaci na MS v Praze.

V létě vedení klubu vytrejdovalo Erika Karlssona do Pittsburghu a vážné zranění utrpěl kapitán Logan Couture. Tomáš Hertl je tak jasným lídrem kabiny společně s Marc-Edouardem Vlasicem, který ovšem vinou špatných výkonů byl v několika utkáních pouze zdravým náhradníkem.

A český útočník rozehrál dobrý ročník. Ve 28 dosavadních duelech nasbíral 24 bodů za 9 gólů a 15 asistencí. Vede týmovou produktivitu a lze konstatovat, že vzhledem k síle týmu, při vší úctě k Sharks, jde o dobrý počin. Pokud by tento trend udržel celou sezonu, dosáhl by 70 bodů.

V NHL odehrálo doposud už 659 hokejistů alespoň 100 minut při hře v plném počtu hráčů. Hertla byste nalezli na 69. místě v primárních asistencích při přepočtu na 60 minut hry. Ukazuje tak, že jeho síla netkví pouze v brankovišti, ale ani tvorba hry mu není cizí.

A je opravdu tak silný okolo brankového prostoru soupeřů, jak se povídá? Ano.

Dostal se už k 37 vysoce nebezpečným střelám, což je nejvíce z celého týmu Sharks. Druhý Fabian Zetterlund se dostal k 32. Třicetiletý útočník s 692 zápasy na kontě, si pak také vypracoval nejvíce individuálních očekávaných gólů – 8,81.

Tohle číslo krásně koresponduje s 9 vstřelenými góly. V úspěšnosti střelby vykazuje Hertl 12,9 %. Nelze tedy očekávat, že by se jeho střelba měla zhoršit či zlepšit. Okolo těchto čísel by se měl pohybovat celou sezonu. Pokud se tak stane, Hertl by po dvou sezonách opět dosáhl na 30 branek.

Slabší kvalita spoluhráčů

San Jose na papíře patří k nejslabším týmům v NHL a dosavadní výsledky to i potvrzují: 21 bodů ve 29 zápasech. Není pochyb o tom, že v lepším klubu by statistiky Hertla byly ještě lepší.

Při hře pět proti pěti, když je český forvard na ledě, proměňují Sharks pouze 6,99 % všech střel. A co hůř? Brankáři chytí jen 89,22 % střel soupeřů. V konečném součtu to znamená hodnotu 96,2 ve statistice PDO (součet % úspěšnosti střelby + % úspěšnosti zákroků). Průměr ligy je dlouhodobě okolo 100. Nejlepší hráči v nejlepších týmech dosahují hodnoty okolo 104.

Nelze tedy přímo Hertlovi vyčítat, že při jeho účasti San Jose skórovalo zatím jen 13krát, zatímco jich inkasovalo 25 při hře v plném počtu hráčů. A co říkají očekávané góly? Že bilance by měla být 17 ku 21. To opět krásně koresponduje s výše uvedeným PDO, kdyby bylo okolo hodnoty 100.

Hertl má přitom na své spoluhráče pozitivní vliv jak do útoku, tak i do defenzivy. Jinými slovy: spoluhráči si s Hertlem na ledě vytvoří více šancí a dovolují soupeřům méně šancí než bez odchovance Slavia Praha.

A to i přesto, že většinu vhazování začíná v defenzivním pásmu. Zatímco v útočné zóně dostal příležitost ke 129 buly, v obranném pak hned ke160.

Byť vhazování je v hokejovém světě mírně přeceňovaná statistika, mezi trenéry je stále oblíbená. Musí se však uznat, že minimálně při přesilovce, oslabení či těsném výsledku ke konci zápasu specialistu na buly uvítá každý. Hertl v aktuálním ročníku vyhrál 57 % vhazování. V tomto aspektu patří mezi nejlepší centry už několik let.

Nominaci na MS by si zasloužil

Pokud by se měla dnes uzavírat nominace na mistrovství světa, Tomáš Hertl by v ní chybět neměl. Doposud odvádí nadstandardní výkony, je silný na obou stranách kluziště a k tomu navíc i produktivní.

Jak ale správně poznamenal Radek Duda v podcastu Zimák, abyste Hertlovy přednosti využily, musíte k němu na křídla dát hráče s lepším bruslařským vybavením.

O tom, zda se Hertl zúčastní MS v Praze, se ale teprve rozhodne. Jak řekl sám trenér Radim Rulík, podstatné budou výkony ve druhé polovině sezony. A taky musíte být zdravotně fit.