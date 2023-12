Restart s nulou. Vejmelka slavil po dvou měsících. Je zpět, chválil parťák

Do své třetí sezony v NHL vstoupil Karel Vejmelka jako jednička Coyotes dvěma výhrami v prvních třech zápasech, navíc měl skvělé statistiky. Zdálo se, že všechno pojede v podobných kolejích jako v předchozích dvou ročnících, kdy si v týmu Arizony vybudoval jako nováček skvělé renomé.

Jenže Vejmelkovi se přestalo dařit a šanci naopak čapl jeho konkurent Connor Ingram. Role se rázem otočily, 27letý třebíčský rodák začal častěji usedat na střídačku coby náhradník.

V noci na neděli šel do akce s osmi prohrami v řadě na osobním kontě. Od 22. listopadu to byl navíc jeho teprve druhý start. Proti Buffalu ale zase ukázal, čeho je schopen. Co je jeho doména. Ukrást pro svůj tým zápas.

Při výhře 2:0 zlikvidoval 28 střel Sabres a byl zvolen první hvězdou utkání. Z triumfu se radoval po téměř dvou měsících, předchozí vítězství zapsal 21. října proti Anaheimu.

„Kluci hráli skvěle v defenzivě a odvedli opravdu dobrou práci před brankou. Jako celý tým jsme hráli výborně,“ pochvaloval si na oficiálním ligovém webu nhl.com.

Hlavní zásluhy ale patřily jemu. Vytáhl několik zázračných zákroků. Dva byly klíčové na konci druhé třetiny, kdy za stavu 1:0 nejprve betonem zastavil únik Alexe Tucha a vzápětí obětavým skokem zneškodnil i dorážku Tage Thompsona. „Měli jsme dobrých šancí víc než dost. Je frustrující, že jsme prohráli,“ litoval kouč Buffala Don Granato.

„Veggie je bezva kluk. Hodně jsme se bavili o tom, že už na posledních trénincích chytal skvěle. Říkal jsem si, že jeho čas přijde. Bylo vidět, že chce zlomit sérii proher. Je super, že jsme mu pomohli i k nule,“ říkal útočník Clayton Keller, jenž se postaral o vítěznou trefu.

Do branky se Vejmelka dostal i díky tomu, že Coyotes hráli druhý den po sobě. Arizona po čtyřech prohrách v řadě zabrala, znovu neinkasovala. Před českým brankářem vychytal čisté konto i Ingram, jenž vynuloval San Jose. „Měli jsme náročný program, dva zápasy ve dvou dnech. Je pro nás skvělé, že jsme oba vyhráli,“ liboval si Vejmelka, jenž přesně takovou vzpruhu potřeboval.

„Bylo to pro mě psychicky velmi náročné, ale snažil jsem zůstat neustále pozitivně naladěný a být v klidu,“ vracel se k těžkému období. „Od předchozí výhry uběhla hrozně dlouhá doba, takže tenhle pocit je pro mě úžasný. Nebylo to snadné, ale i tohle k hokeji patří,“ dodával.

Téměř dva měsíce bez vítězství nebylo jednoduché jen tak hodit za hlavu. Má však výhodu, že mentální nastavení patří k jeho silným stránkám. Je dříč, bojovník. Během kariéry se nikdy nevzdával. To ho také dříve dostalo do NHL.

Dobře ví, že ho může posunout každý zápas, výhra nebo prohra, ze všeho si může něco vzít. Hlavní je pracovat na tom, aby podával stabilní výkony.

„On je velmi hrdý sportovec a chtěl se za každou cenu vrátit do formy. Tohle je rozhodně krok správným směrem,“ ocenil trenér André Tourigny, jenž v poslední době dával víc příležitostí Ingramovi. Logicky, kanadský brankář chytal skvěle, zařadil se mezi ligovou elitu a odsunul Vejmelku do pozice čekatele.

Trenér Coyotes zároveň o své původní jedničce nikdy nepochyboval. Věděl, že dobré výkony dokázal Vejmelka v minulosti zopakovat. Ostatně svou brankářskou dvojici označil už na začátku sezony za jednu z nejlepších v NHL. Hodně na oba maskované muže spoléhá.

Se silným tandemem v brance může Arizona pomýšlet výš, než kam ji všichni před sezonou tipovali. V tabulce Západní konference drželi Coyotes před nedělním programem zápasů druhou divokou kartu. Aktuálně by tedy postupovali do play off, což by byl nečekaný úspěch. Potvrzení, že jsou při přestavbě mužstva na dobré cestě.

„Jsme super mladý tým a stále se učíme. Budou tady těžké i dobré chvíle. Snažíme se být každý zápas konzistentní a to nakonec vede k vítězstvím,“ uvedl Keller, hlavní tahoun ofenzivy.

Je otázka, jestli u toho bude dál i Vejmelka. Už při trade deadline v minulé sezoně se hodně mluvilo o jeho možném odchodu. Zájem jevilo několik klubů, které chtěly posílit na play off. Trejd by mohl být ve hře i nyní. Nového gólmana nejspíš bude hledat Carolina či Edmonton.

V případě dobré nabídky by mohlo být pro Coyotes lákavé uskutečnit obchod, když mohou vybírat ze dvou brankářů.

Vejmelka se tím ale teď vůbec nezaobírá. Myslí jen na to, aby se dostal do správné provozní teploty. Vedle Ingrama, jenž mu vzal post jedničky, to bude složité. „Chci vyhrávat každý zápas, takže doufám, že tohle mě dostane na vlnu pozitivních výsledků,“ vyhlásil jasný cíl „Veggie“.

Brankáři Coyotes v sezoně KAREL VEJMELKA CONNOR INGRAM 13 zápasy 19 3 výhry 12 3,21 průměr gólů 2,41 349 zákroky 518 39 inkasované góly 43 89,9 % úspěšnost zákroků 92,3 % 1 čistá konta 3

