Zvučné celky NHL loví brankáře. Na radaru Češi i Fin za děravou obranou

V NHL se může rozhýbat brankářský kolotoč. V některých týmech s ambicemi na Stanley Cup nejsou spokojeni se stavem gólmanů. Hledají posily, brousí kolem mužstev, jež tak velké šance nemají. Expert ESPN Kevin Weekes na sociální síti X zvěstoval, že hned několik klubů volalo do Arizony kvůli Karlu Vejmelkovi a že pro Edmonton by byl skvělá volba. Na radaru se objevoval i Petr Mrázek a pár dalších jmen. Přinášíme přehled kandidátů na výměnu.

KAREL VEJMELKA (27 let) Současný tým: Arizona

Odehrané zápasy: 13

Průměr inkasovaných branek na zápas: 3,21

Úspěšnost zákroků: 89,9% Ve své druhé sezoně v NHL 2022/23 si za jedním z nejslabších celků ligy vedl znamenitě. Do nového ročníku vstupoval 27letý rodák z Třebíče jako jednička, postupně ale dostal víc prostoru Connor Ingram. Vyhrál 12 z osmnácti zápasů a měl sexy čísla. Vejmelka v sobotu vychytal nulu proti Buffalu, ale Coyotes budou nejspíš dál sázet na Ingrama, dokud je žhavý. Výměna by jim vynesla volby v draftu, je v jejich finančních možnostech převzít i nevýhodnou smlouvu. Jako v případě Jacka Campbella, s nímž v Edmontonu ztratili trpělivost a poslali ho na farmu. Oilers potřebují spolehlivého gólmana, pro žolíka Vejmelku by znamenali skvělou výzvu. Nejlepší zákroky Karla Vejmelky proti Anaheimu

PETR MRÁZEK (31 let) Současný tým: Chicago

Odehrané zápasy: 19

Průměr inkasovaných branek na zápas: 3,10

Úspěšnost zákroků: 90,7% Zatím nejvytíženější český brankář vykazuje za slabým týmem Chicaga ze všech nejlepší čísla. Ze sedmnácti utkání, v nichž začínal, vyhrál deset, úspěšnost zákroků drží nad 90 %. Rozruch kolem něj v poslední době utichl, ale zájem trvá. Blackhawks by byli rovněž schopni absorbovat Campbellův kontrakt za pět milionů dolarů ročně. Víc než o Mrázkových zdravotních trablech v nedávné minulosti se probírají jeho famózní zákroky. Do konce smlouvy mu zbývá rok, Oilers by si výměnou vylepšili situaci v brankovišti, aspoň pro závěr sezony. Další volbou může být Mrázkův návrat do Caroliny, kde je dlouhodobě mimo Andersen a Raanta s Kočetkovem zatím nechytají nic moc. Ovace pro Petra Mrázka: nadpozemský zákrok českého brankáře hokejkou

JAKE ALLEN (33 let) Současný tým: Montreal

Odehrané zápasy: 12

Průměr inkasovaných branek na zápas: 3,43

Úspěšnost zákroků: 90,4% O výměně veterána ve službách Montrealu se začalo spekulovat poté, co Canadiens začátkem měsíce prodloužili o tři roky se Samem Montembeaultem. Habs tak mají tři brankáře pod smlouvou až do roku 2025, někdo tedy musí z kola ven. Allen má v 33 letech zkušenosti z více než 400 zápasů NHL, přijde lacino a může se stát zajímavým zbožím pro celky, které hledají zkušeného gólmana. Možností je i o devět let mladší trojka Cayden Primeau. Jeho vývoj se však v této sezoně zastavil a není dostatečně prověřený. Habs s Allenem mezi tyčemi po sedmi porážkách konečně vyhráli, ale důvodem nezdarů nebyl on, nýbrž chabá produktivita mužstva. Jake Allen by mohl opustit Montreal • Foto Reuters

JAMES REIMER (35 let) Současný tým: Detroit

Odehrané zápasy: 9

Průměr inkasovaných branek na zápas: 2,61

Úspěšnost zákroků: 90,8% Red Wings mají stejný problém jako Montreal: tři solidní gólmani na soupisce. Reimer je z nich jediný, jemuž po sezoně končí smlouva. Tím se stává jasným kandidátem na výměnu. Za čtrnáct sezon měnil stáj už pětkrát. S platem 1,5 milionu dolarů ročně není drahý. Může zajímat týmy, které hledají posilu na pozici dvojky. Jako Los Angeles, které má pod platovým stropem rezervu. Jeho případným odchodem by se zvětšil prostor pro jedničku Villeho Hussa a taky Alexe Lyona, jenž v šesti startech vypadal velmi působivě. James Reimer během zápasu s Anaheimem • Foto Reuters