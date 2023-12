MacKinnon se hrne dál. Největší boháč v NHL investuje do sebe, vyplácí se

Takhle vypadá posedlost hokejem „úroveň MacKinnon“. Lidi kolem něj se klaní, vymýšlejí superlativy. Když nastřílíte v jednom klubu 300 gólů, je k tomu už docela dobrý důvod. Lídr Colorada ale podobné řeči pohotově smázne: „Neberu to jako něco zase tak úžasného. Měl jsem pomalý rozjezd kariéry, tady jsem měl být už dávno.“

Přitom před ním se sem dostaly jen velké hvězdy organizace (počítá se i minulost v Québecu), Joe Sakic je úplně ustřelený s 625 trefami, za ním jsou Michel Goulet (456), Peter Sťastný (380) a Milan Hejduk (375). Stejně MacKinnona neobměkčí, že se nachází v takové skupině. Jako kdyby se jednička draftu 2013 stále tak trochu styděla, že současný přístup k hokeji neměla dávno.

Vlastně nedělal nic špatně, jen hrál hokej v NHL, věděl, že má talent, tak trénoval jak ostatní. Změna přišla před sezonou 2017/2018. Předtím dvakrát udělal 50 bodů. Solidní, ale...

„Nebavilo mě už být průměrný,“ vysvětloval tehdy svůj obrat. „Věděl jsem, že mám na víc než na 50 nebo 60 bodů. Tak jsem všechno vyladil, tím myslím výživu, tělo, mysl. Prostě jsem se snažil obsáhnout všechny položky.“

Je to známá story, ale hodí se připomenout, jakým stylem k hokeji v NHL MacKinnon přistupuje. Investuje do sebe velké peníze.

Pořád platí, že za jeho progresem stojí netradiční kousek v podobě využití osobního trenéra. Marcin Goszczynski je odborníkem na výkonnostní rehabilitaci. Své klienty dostává do vyšších pater díky speciálním technikám, kterými pomáhá uvolnit měkké svalové tkáně. Rychleji se zotavíte ze zranění, vaše tělo je schopné podávat co nejlepší výkony často za sebou.

MacKinnon si ho v klidu nastěhuje domů, platí mu přes tisíc dolarů denně. V NHL je běžných hodně věcí, ale tohle ne. A výčet pokračuje: padesát tisíc dolarů pro nutričního specialistu

Sto tisíc dolarů pro kuchaře.

Bodování NHL vede Nikita Kučerov (57), ale MacKinnon se hrne za ním (53). V posledním zápase proti Ottawě posbíral pět bodů (4+1). Jen klasika, že by z toho dělal vědu? Kdepak. „Myslím, že už jsem měl i lepší zápasy. Jen teď jsem dal nějaké góly,“ mrknul. „Někdy je snadné dát pár gólů, jindy těžké, teď to bylo snadné, měl jsem i štěstí,“ zahlásil.

Kdybyste jeho zápasy neviděli, tak si řeknete, že vlastně nic extra. „Řeknu vám, že teď hraje jak utržený ze řetězu,“ neváhal ani sekundu trenér Jared Bednar. Jen za poslední tři zápasy posbíral MacKinnon 10 bodů (6+4), při kanonádě s Ottawou 6:4 posbíral devět střel na bránu a popáté v kariéře nasázel hattrick. Ve statistikách najdete ještě jednu perlu, bodoval zatím v každém domácím zápase sezony, takhle stabilní nebyl nikdo v NHL už přes 30 let.

„Podle mě předvádí to nejlepší, co jsem asi u něj viděl,“ přikývne parťák Mikko Rantanen. „Když se podíváte, jak bruslí, na způsob jeho hry, jak obtížně se proti němu hraje i jak tvrdě brání?“ obdivně se podíval směrem k místu, kde MacKinnon obyčejně sedí.

Ale nečekejte, že je snadné s ním sedět v šatně, trénovat a hrát. Není. Nebo je, ale musíte si zvyknout na určitý teror. V Česku se občas rozebíral přístup Martina Růžičky v Třinci. Štěká po ostatních, vypere je za špatnou nahrávku, za každý detail, což platí i pro trénink. MacKinnon se chová úplně stejně, oba shodně pak mluví, že nic z toho nevzniká ze špatného úmyslu. Nic není osobní.

Jen máte vysoké nároky na sebe, máte je i na ostatní. Neexistuje něco odfláknout, vypustit. Hokej sice je zábava, ale všechno má svoje meze. Kdo se baví moc, nevyhraje nic.

Od chvíle, co MacKinnon změnil přístup k hokeji, dělá pravidelně kolem 90 bodů, v minulé sezoně šel poprvé nad 100, při současném tempu by mířil na 132. V roce 2022 vyhrál s Coloradem Stanley Cup, on si vydělá 12,6 milionů dolarů ročně, což z něho dělá nejlépe placeného hráče ligy.

V Denveru jsou v klidu, že jejich eso se neuspokojí, je posedlý hokejem. Takže i když dlouhodobě chybí kapitán Gabriel Landeskog a třeba už si nikdy hokej nezahraje? I když sem kariéru chodí nakopnout hráči, kteří nemají životní formu jako Jonathan Drouin nebo Ryan Johansen? Colorado pořád může vyhrát Stanley Cup. Protože MacKinnon.

Nejdelší bodová série na domácím ledě od startu sezony

Wayne Gretzky (LA Kings) 40 (1988-89)

Bobby Orr (Boston) 25 (1974-75)

Wayne Gretzky (Edmonton) 23 (1983-84)

Phil Esposito (Boston) 23 (1973-74)

Bernie Federko (St. Louis) 20 (1983-84)

Wayne Gretzky (Edmtonton) 20 (1982-83)

Neal Broten (Minnesota) 18 (1989-90)

Nathan MacKinnon (Colorado) 17 (2023-24)