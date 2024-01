Hledá se centr pro Pastrňáka. Zacha nepřesvědčil, co zkusit Hertla?

Hledá se centr k Davidu Pastrňákovi • FOTO: koláž iSport.cz ANALÝZA | Už v létě Boston věděl, že nemůže do této sezony počítat se službami legend Patrice Bergerona ani Davida Krejčího. Vznikly dvě velké díry na postu centra, které zatím nikdo nezalepil. Bruins věřili a doufali, že roli centra vedle Davida Pastrňáka zvládne Zacha. Zatím se tak nestalo. A trejdy se uzavřou už za necelé dva měsíce. Koho by Boston mohl přivést?

Pavel Zacha Minulý ročník odehrál společně s Krejčím a Pastrňákem přes 440 minut při hře v plném počtu hráčů. Jim Montgomery byl s nimi spokojený. Při absenci Krejčího v některých zápasech pak dostával šanci na centru právě Pavel Zacha. Bruins si ho chystali, ladili, aby jednou v této roli mohl hrát pravidelně. Až David Krejčí skončí. Tuto sezonu se však ukazuje, že to není ono. I přesto, že měl na křídlech nejlepší možné spoluhráče, a sice Brada Marchanda s Davidem Pastrňákem, byla tato formace pravidelně přehrávána. Odehráli společně 158 minut a v poměru očekávaných gólů pro a proti společně vykazovali hodnotu 46,1 %. Na poměry Bostonu slabé. Formace Minuty Očekávané góly pro a proti Marchand – Zacha – Pastrňák 158 minut 46,10 % Podle analytických dat ovšem tento nápad nikdy neměl velkou šanci na úspěch. Abyste z Davida Pastrňáka vydolovali maximum, potřebujete k němu centra, který buď za něho zvládne plnit úkoly směrem do defenzivy (jako Bergeron), případně tvůrce hry, který mu bude chystat gólové šance (jako Krejčí). Pavel Zacha nedisponuje ani jedním z těchto atributů na takové úrovni, aby mohl na centru působit. Český útočník hraje v NHL už osmou sezonu a pouze v ročníku 2021-22 vykazoval nadprůměrná čísla ve hře do obrany. Že není tvůrcem hry a nemá tak šikovné ruce jako měl například právě David Krejčí, o tom není snad třeba debatovat. Pozice na levém křídle sedí Pavlu Zachovi podstatně lépe. Pavel Zacha se v roli Pastrňákova centra příliš neosvědčil • Foto Reuters

Morgan Geekie Trenéři tak přišli s novým nápadem. Na pozici centra do Pastrňákovi formace byl přesunut Morgan Geekie a Pavel Zacha se posunul na levé křídlo. Geekie nezažil špatnou minulou sezonu v Seattlu. Hrál pouze ve třetí či čtvrté formace, kde nasbíral solidních 28 bodů. Na druhou stranu, nikdy neukázal potenciál, aby mohl hrát centra v prvních dvou lajnách v jednom z nejlepších týmů NHL. Zatím se to potvrzuje. Formace Zacha-Geekie-Pastrňák bývá ještě více přehrávána. Hodnota 43,5 % v poměru očekávaných gólů pro a proti je žalostná. Doposud společně odehráli 80 minut. Formace Minuty Očekávané góly pro a proti Zacha – Geekie – Pastrňák 80 minut 43,50 % Jen si pak představte tento útok v play off na ledě soupeře proti těm nejlepším. Například Panthers, se kterými Bruins vypadli minulý ročník, by proti Pastrňákovi velmi pravděpodobně stavěli Evana Rodriguese, Aleksandra Barkovova a Sama Reinharta. Jeden z nejlepších útoků sezony. A pokud z Davida Pastrňáka nedostanete ve vyřazovacích bojích maximum, s myšlenkami na Stanleyův pohár se můžete rychle rozloučit. David Pastrňák a Morgan Geekie • Foto ČTK/AP

Charlie Coyle a Matthew Poitras Pár utkání dostali důvěru vedle Davida Pastrňáka i další centři – Charlie Coyle a Matthew Poitras. Coyle odehrál necelých 24 minut s Bradem Marchandem a Davidem Pastrňákem při hře pět proti pěti. V poměru očekávaných gólů vykazovali hodnotu 48,3 %. A očividně jejich spolupráce nepadla do oka ani trenéru Jimu Montgomerymu, když je od sebe zase brzy oddělil. Formace Minuty Očekávané góly pro a proti Marchand – Coyle – Pastrňák 24 minut 48,30 % Je ale záhadou, že více času nedostal vedle české hvězdy mladík Matthew Poitras. Ten jako jediný totiž vykazoval s Pastrňákem vynikající hodnoty. Měli vedle sebe sice různé parťáky, ovšem ať už to byl Zacha, Marchand nebo DeBrusk, tak společně dominovali! Tudy by mohla do budoucna vést cesta. Formace Minuty Očekávané góly pro a proti Zacha – Poitras – Pastrňák 20 minut 66,7 % Marchand – Poitras – Pastrňák 15 minut 61,1 % DeBrusk – Poitras – Pastrňák 11 minut 66,7 % Je třeba si ale dávat pozor, že jde o malý vzorek k většímu hodnocení. A bylo by pochopitelné, jestliže do Boston nechce jít do vyřazovacích bojů s devatenáctiletým centrem na pozici číslo jedna. Charlie Coyle a David Pastrňák • Foto Reuters

Tomáš Hertl Boston by měl mít do 8. března, kdy proběhne uzávěrka přestupů, jasný cíl. Získat dostatečně kvalitního centra pro svého nejlepšího hráče. A nelze pochybovat o tom, že vedení Bruins se o to snaží už delší dobu. Očividně ale ostatní týmy jednak vědí, v jaké situaci Boston je a chtějí toho využít, a jednak na trhu není k dispozici tolik kvalitních centrů. Jedním z adeptů by mohl být Tomáš Hertl. San Jose patří mezi nejslabší týmy ligy a ještě několik let bude. Staví tým pro budoucnost. A těžko mohou Sharks očekávat, že nyní třicetiletý Hertl bude na takové úrovni, na jaké je dnes, i za dalších čtyři, pět let. Pro Žraloky by dávalo smysl českého forvarda za správnou cenu vyměnit. A není pochyb o tom, že by Tomáš Hertl mohl Bruins výrazně pomoci. Už několik let patří mezi výborné oboustranné centry v NHL. Rozhodně by dokázal za Pastrňáka odvádět práci směrem do obrany. Problémem je ale smlouva. Hertl v platovém stropu zabírá 8 137 500 dolarů, přičemž Boston má nyní pod platovým stropem prostor pouze něco málo přes 2 miliony $. Také není pochyb o tom, že Sharks by požadovali minimálně výběr v 1. kole draftu. A ten nejbližší, který mohou Medvědi vyměnit, je až v roce 2026. Z hokejového hlediska by zisk Tomáše Hertla dával Bostonu rozhodně smysl. Bruins by měli svého centra číslo na jedna i na další dvě, tři sezony. Aby se ale tento případný trejd upekl, museli by generální manažeři doslova kouzlit s platovými stropy. S Tomášem Hertlem se David Pastrňák zná z reprezentace • Foto Pavel Mazáč / Sport