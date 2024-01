Hvězda MS dvacítek si vynutila trejd. Kouč: Nemáš zájem? Tak tě nechceme

Nezáviděníhodnou situaci muselo v poslední době řešit vedení Philadelphie. Cuttera Gauthiera si vybrali jako pátého v pořadí na draftu 2022. Počítali s ním jako s útočníkem, který bude hlavní součástí obměny kádru, protože kvalitou je hráč do prvních dvou pětek.

To ostatně ukázal jak na posledním mistrovství světa, kde nasázel mezi dospělými sedm branek, tak na čerstvě skončeném šampionátu U20 v Göteborgu. Ve Švédsku se převtělil do role nahrávače a v celkové produktivitě skončil se 12 body (2+10) na druhém místě jen kvůli tomu, že Jiří Kulich měl více gólů. S „céčkem“ na hrudi pak dotáhl Spojené státy až k vytouženému zlatu.

Nadějný centr ale ve Flyers svou budoucnost neviděl. Odmala fandil Pittsburghu, hlavnímu rivalovi. Nechtěl být součástí organizace, což jí už dřív oznámil. Vedení zprvu nechtělo informaci zveřejňovat, kdyby Gauthier změnil názor. Nakonec se tak ale nestalo a klub byl nucen sáhnout k výměně.

„Když jsme si uvědomili, že s námi odmítá mluvit i po několika měsících, bylo jasné, že nechce být součástí Flyers. Bylo tedy na čase akci uskutečnit,“ popisoval Briere pro web TSN.

Pokud hráč nestojí o to, aby oblékal dres týmu, kterému patří, neprospělo by to jemu ani klubu. Nepředváděl by takové výkony, kvůli kterým byl vybrán.

Když se o nezájmu dozvěděl trenér John Tortorella, jen ironicky prohodil: „Tak to tě nechceme.“ Trenér Philadelphie naopak raději rozebíral novou posilu Jamieho Drysdalea. „Nerozeznám Cuttera od díry ve zdi. Nemám moc zájem o něm mluvit. Raději bych mluvil o Jamiem. To je chlap, co sem přijde,“ říkal po prohraném utkání s Pittsburghem hlavní trenér.

Jednadvacetiletý Drysdale působí v NHL už čtvrtým rokem. Anaheim ho draftoval na šestém místě v roce 2020. V sezoně 2021/22 pak nasbíral 32 bodů, čímž se zařadil na druhé místo za Moritze Seidera z Detroitu v bodování nováčkovských obránců. Následující sezonu ho ale přibrzdilo zranění ramene a odehrál jen osm zápasů.

Nadějný bek měl zdravotní problémy i v probíhajícím ročníku, kdy se do sestavy Ducks vrátil až před Vánocemi. Už ve druhém utkání po vypuknutí soutěže si totiž přivodil zranění v dolní části těla.

Který z týmů tedy vlastně vyšel z výměny vítězně? Na první dobrou by se dalo říct, že Anaheim. V Gauthierovi získal hráče, který je velmi šikovný na puku, má skvělou střelu a dokáže hrát fyzicky náročný hokej.

„Tento obchod jsme považovali za nutný, protože hráči s Cutterovými dynamickými dovednostmi nejsou k dispozici často,“ uvedl generální manažer Pat Verbeek. „Cuttera považujeme za dlouhodobého špičkového hráče, který se prosadí ve velkých chvílích,“ dodal.

V útoku se tak kalifornskému týmu začíná tvořit ohromná síla. Mladé jádro, ve kterém se nachází poklady jako Mason McTavish, Leo Carlsson, Trevor Zegras a Troy Terry, bude doplněno ještě o jednoho prvotřídního hráče. Na příští dekádu má Anaheim o ofenzivu postaráno.

Navíc i v defenzivě mají perspektivní hráče. Pavel Mintyukov už to prokazuje ve své první sezoně v NHL. Tristan Luneau by na tom byl podobně, nebýt zdravotních problémů. Olen Zellweger aktuálně patří k nejlepším bekům AHL. I proto dávala Anaheimu výměna smysl.

Kdyby Gauthier nedal Flyers jasný signál, že u nich nechce pokračovat, k výměně by nedošlo. Přesto se ale týmu z Pensylvánie podařilo získat kvalitní náhradu. Drysdale je obránce připravený na NHL a může se ihned zapojit do hry. Kanadský obránce je pravák a může pomoct i v přesilovkách, kde je Philadelphia nejhorší v lize. Pokud ho dále nebude provázet křehké zdraví, může být pro organizaci cennou posilou pro současnost i budoucnost.