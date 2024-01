Perry se může vrátit do NHL. Nehraje už dva měsíce, má požehnání od šéfa

Klub nejprve o důvodech Perryho nepřítomnosti mlčel. Pak vydal prohlášení. „Po interním vyšetřování Chicago Blackhawks se zjistilo, že se Corey Perry dopustil chování, jež je nepřijatelné a porušuje jak podmínky jeho standardní hráčské smlouvy, tak interní zásady klubu, jejichž cílem je podporovat profesionální a bezpečné pracovní prostředí. Proto byl bezpodmínečně vyřazen. V případě, že neprojde waivers, máme v úmyslu ukončit jeho smlouvu s okamžitou platností,“ stálo v něm. K tomu taky došlo, klub mu vypověděl kontrakt k 30. listopadu.

Šířily se různé zvěsti. Dokonce problesklo skandální „odhalení“, že měl poměr s matkou nastupující hvězdy Connora Bedarda. Nepodložené fámy důrazně odmítl klub i sám Perry. „Jsem znechucen dopadem, který to mělo na ostatní, a chci jasně říct, že se tato situace v žádném případě netýkala žádného z mých spoluhráčů ani jejich rodin,“ uvedl.

Za jeho problémy však byly jiné prohřešky. „Začal jsem spolupracovat s odborníky v oblasti duševního zdraví a zneužívání návykových látek, abych s nimi probral svůj boj s alkoholem, a podniknu veškeré kroky nezbytné k tomu, aby se to už nikdy neopakovalo. Doufám, že znovu získám důvěru a respekt všech, kteří mi během mé kariéry věřili. Ještě jednou se hluboce omlouvám,“ kál se Perry.

Do Chicaga přišel i proto, aby zajistil stabilitu a podporu Bedardovi a dalším mladým hráčům Blackhawks. Tento plán však selhal. Veterán 19 sezon v NHL se stal nechráněným volným hráčem a může podepsat smlouvu s jakýmkoli týmem, který o něj projeví zájem. Aby mohl případně nastoupit do play off a hrát o Stanley Cup, musí Perry podepsat novou smlouvu do uzávěrky přestupů, která letos připadá na 8. března.

Stížnost na předčasné ukončení smlouvy za něj může podat NHLPA. Hráčská unie má čas do 29. ledna, aby se rozhodla, zda tak učiní a Blackhawks měli dostatečné důvody ke zrušení kontraktu, protože na poměry NHL bylo neobvyklé. Perry se prokazatelně nedopustil trestné činnosti - na rozdíl od jiných případů z minulosti, například Mika Richardse a Jareda Stolla, u nichž byly nalezeny drogy, a Vjačeslava Vojnova, odsouzeného za domácí násilí. Kdyby Perry uspěl, má právo si nárokovat náhradu za ušlou mzdu. Do té doby si může hledat práci jinde.

Držitel Hart Trophy z roku 2011 hrál v NHL za Anaheim, Dallas, Montreal, Tampu Bay a Chicago. Ve 1273 zápasech základní části posbíral 892 bodů (421+471). Je členem Triple Gold Clubu, neboť získal Stanley Cup (2007), olympijské zlato (2010, 2014) a stal se mistrem světa (2016). Vyhrál taky Světový pohár (2016). I ve svém věku byl stále produktivní. V 16 zápasech za Chicago posbíral devět bodů (4+5), hrál v průměru 14 a půl minuty za zápas.