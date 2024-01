NHL ONLINE: Pastrňák, Hronek a Hertl hrají už večer! V akci i další Češi

Nálož zápasů NHL v příznivý čas pro české fanoušky! Díky americkému svátku Martina Luthera Kinga se hraje hned šest utkání večerního evropského času. Jako první jde do akce Hertl, Zadina a Rutta, jejichž San Jose hraje v Buffalu. Hlavním lákadlem je však duel Bostonu s New Jersey, v němž se představí Pastrňák s Laukem. Chybět budou zranění Zacha, Palát a Nosek. V dalších utkáních naskočí Jiříček, Hronek, Dostál, Gudas, Zohorna či Nečas. Program pokračuje i v noci, kde do akce může zasáhnout z Čechů jen brankář Patera. Dění v NHL sledujte s námi ONLINE.