Táta měl slzy v očích. Patera otevřeně o boji v NHL: Zhubnu šest kilo za zápas

Prožívá americký sen, pařbu ve Vegas. Zámořská cesta ovšem Paterovi vždy nepřinášela jen světlé okamžiky. „Měl jsem chvíle, kdy jsem chtěl letět domů,“ přiznává při vzpomínce na krušné začátky. Kdo mu pomohl? A jak si užívá osobní vzestup?

Vegas vás opět využívá jako žolíka v době zranění jiných brankářů. Co říkáte na svou pozici?

„Vnímám to tak, že každý zápas jsou zkušenosti do budoucna. Snažím se zanechat dobrý dojem a dělat to, co mi trenér gólmanů říká. V zápase i při tréninku. Cítím, že mám skill set na to, abych v lize chytal. Je to o konzistenci výsledků. Bylo by dobré, kdybych v dalším zápase vyhrál, o to jde nejvíc. Ale určitě je hezké dostat šanci, ukázat trenérovi, že se na mě v určitých situacích může spolehnout. Jsem za to rád.“

Tím to ovšem nekončí, viďte?

„Ještě je samozřejmě dlouhá práce přede mnou, abych si vybojoval stabilní místo. Ale myslím si, že jsem na správné cestě. Musím být trpělivý. Teď se můžou gólmani uzdravit, ale kdykoliv ta šance přijde, musím ji využít.“

Když chytáte za úřadující šampiony, sílí tím tlak, abyste v každém zápase pomohl k bodům?

„Je tu výherní mentalita, samozřejmě, že tým chce letos znovu obhájit, vyhrát Prezidentskou trofej. Určitě se na výsledky tlačí, abychom hráli, jak máme. Ať nemáme výkyvy, aby nevznikal chaos v defenzivě. V minulých zápasech se moc nedařilo, ale tím si projde každý tým. Jde jen o to, kdy se to otočí.“

Jako náhradník jste zažil i Winter Classic, duel pod širým nebem. Zážitek?

„Určitě něco neskutečného. Když mi bylo patnáct šestnáct, ty zápasy jsem viděl. Tehdy hrál třeba Pittsburgh s Washingtonem nebo Philadelphia s Rangers. Je neuvěřitelné být součástí jednoho takového zápasu. Odvedli výbornou práci s tím, jak všechno vybavili, jak udělali led. Fakt paráda.“

Dokáže si brankář ze střídačky tak výjimečnou událost užít?

„Měl jsem tam kulicha, sluneční brýle a viděl jsem toho hodně. Naštěstí jsem nemusel sedět někde v rohu, ale hned na střídačce. Ale mohlo se cokoliv stát, musel jsem být ready. Bylo to super.“