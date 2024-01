Obrovská chyba. Hašek byl na zápase NHL, pak se omlouval Ukrajincům

Není tajemstvím, že bývalý legendární brankář Dominik Hašek veřejně vystupuje proti ruské agresi na Ukrajině. V této souvislosti se mu nelíbí ani postoj některých sportovních organizací v čele s NHL, která původce probíhajícího konfliktu nikdy oficiálně neodsoudila. Přesto všechno se osmapadesátiletý Čech zúčastnil nedávného utkání mezi hokejisty Buffala Sabres a Chicaga Blackhawks, za které v minulosti chytal. Pozdravil fanoušky, údery do bubnu zahájil show, za což se však později omluvil. „Považuji to za moji obrovskou chybu,“ píše Hašek na platformě X.

Minulá sezona NHL začala v Praze. Do hlavního města přijely organizace z Nashvillu a San Jose, aby svedly vzájemný dvojzápas a zahájily tak nový ročník. Dominik Hašek před akcí zostra tepal do zástupců ligy i české vlády, aby zakázaly příjezd ruských hráčů. Šlo o vrchol „Dominátorovy“ snahy zamezit hokejistům z válčící země zápolit v NHL. Má za to, že tak propagují Putinův režim, s čímž hrubě nesouhlasí.

Teď si ovšem Hašek musí sám sypat popel na hlavu. Minulý pátek se osobně zúčastnil utkání Buffala s Chicagem, dokonce otevřel zápasovou show. Posléze si uvědomil, že tak svým vlastním dílem přispěl k postoji, který paradoxně rázně odmítá. Přestože ani jeden tým neměl v sestavě ruského hráče.

„Přijal jsem pozvání od svých přátel v Buffalu, zároveň jsem na přání fanoušků a klubu souhlasil s aktivní účastí při zahájení tohoto zápasu,“ uvádí Hašek ve svém prohlášení.

Následně zopakoval svůj kritický pohled vůči postoji NHL k ruským hokejistům. „Dělá obrovskou reklamu na ruskou imperialistickou válku a zločiny. Proto se stala odpovědnou za ztracené lidské životy. Vzhledem k tomu svoji účast na zápase považuji za obrovskou chybu. Tímto se chci omluvit především ukrajinským vojákům a všem ukrajinským lidem,“ pokračoval Hašek.

Svůj krok považuje za velmi těžce ospravedlnitelný a bude se ho snažit napravit. Další budoucí spojení s NHL jednoznačně odmítl. „Ani ta nejkrásnější hra na světě není více než lidský život,“ sděluje.

Hašek se neshoduje jak s NHL, tak s tenisovými asociacemi ATP a WTA. Ty rovněž dovolují start ruských sportovců. Brankářská ikona se negativně vyjadřovala také k českým hráčům, kteří přijali angažmá v převážně ruské KHL.