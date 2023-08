Hašek odpovídá Šulákovi a kárá stát: Libore... Rusko mu měl zakázat zákon

Agrese na Ukrajině trvá přes 500 dní, ale v Rusku se dál tváří, jako by se nic nedělo, a pokud ano, pak výhradně vinou těch druhých. Dokonce se diví, proč se k nim jinde staví tak odmítavě a ke své drzé propagandě zneužívají kdečeho. Včetně naivity a prostoduchosti sportovců, kteří buď nic nevědí, vědět nechtějí nebo nesmějí.

„Chci hrát a dělat to, co umím, v kvalitní soutěži. Možná se to někomu nelíbí, ale co se dá dělat...,“ posteskl si Libor Šulák v rozhovoru pro Match TV. V podobném duchu a na stejná témata mluvil už v červnu Dmitrij Jaškin, jen pár dní po řízené zkáze obří přehrady na Dněpru. Nejde přitom o žádné bezděky vyřčené dojmy, nýbrž jasný záměr sledující svůj cíl. Budit dojem, že z ruské strany je všechno v pořádku a ublíženost z toho, jak se Ruska jinde straní, je pochopitelná a oprávněná.

„Libore, Vaše práce vytváří hodnoty v zemi nepřítele a on ty hodnoty používá proti nám a našim spojencům. Kvůli Vaší práci v Russku je život mé rodiny ve větším nebezpečí a bude zabito více Ukrajinců. Viním naše zákonodárce, že nás před Vaším nebezpečným jednáním nechrání,“ reagoval na Šuláka na Twitteru Dominik Hašek.

„Ten kluk se nějak vyjádřil, je to jeho věc. Dělá reklamu sám sobě. Ale právě kvůli takovým lidem tady měl být jasně nastavený zákon. Spíš mě tedy štve, a říkám to od začátku války, že tahle činnost má být zakázána zákonem. Za tím si plně stojím,“ vyjádřil se pro deník Sport a iSport.cz olympijský šampion a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Češi v KHL Hráč Pozice Klub Dmitrij Jaškin útočník Kazaň Lukáš Klok obránce Nizněkamsk Ostap Safin (vzdal se českého občanství) útočník Togliatti David Sklenička obránce Astana Libor Šulák obránce Omsk

Hašek dlouhodobě usiluje o schválení zákona, který by český občanům zakázal pracovat v Rusku a jednoznačně se staví proti účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích. Hned od napadení Ukrajiny ruskými vojsky vyzýval NHL, aby pozastavila smlouvy všem hokejistům z Ruska.

„Skončil WTA turnaj v Praze. Po 500 dnech války jsme konečně zastavili reklamu na ruské zločiny,“ okomentoval fakt, že tenistky těchto zemí nebyly do turnaje vpuštěny. S tím, že chce za pomoci příslušných ministerstev nastavit jasná pravidla, která umožní ruským a běloruským sportovcům soutěžit na našem území tak, aby už nebyli reklamou na ruskou válku a zločiny. Stejně tak se domnívá, že kdyby existoval zákon zakazující českým občanům pracovat v Rusku, nebude v KHL hrát žádný český hokejista. Aby se neptali: „Mám zůstat, nebo jít? Šulák stay, or Šulák go?“

Za své postoje do Haška šijí ruská i proruská média a jiní pohůnci. Jako Jaromír Šmátrala, neúspěšný kandidát na prezidenta slovenského svazu a předseda dozorčí rady, který kde se vzal, tu se vzal, z amatérského videa začal v podepsaném dresu spílat Haškovi: „Kdo jste vy, že chcete diktovat jiným a trestat sportovce za válku, se kterou nemají nic společného?“ A předhodil dokola omílané argumenty, že přece sám působil v KHL a v té době se taky válčilo.

Se stejnými dotazy oslovila Dominátora už před rokem zmíněná Match TV. Odpověděl na všechny, včetně toho, jestli si myslí, že je fašista. Jeho názory zjevně nezapadly do představ, co by ruská média chtěla šířit dál. Hašek trval na tom, aby odpovědi vyšly v plném znění. Lžidimitrijové se ho snažili nejprve obelstít, nakonec rozhovor nezveřejnili vůbec. Posléze tak učinil Hašek sám prostřednictvím deníku Sport a iSport.cz.

V interview se Šulákem se ho na Match TV snažili znevážit. „Co se mu honí hlavou, to nevím. Všichni Češi nejsou jako on,“ řekl český obránce o Haškovi, který se silně vyhraňuje proti agresi. On a Jiří Hrdina. „Ty jelito, co se asi honí hlavou tobě, když vidíš, co ruští teroristi provádějí na Ukrajině?“ zeptal se Šuláka. Ostatní velikáni mlčí.

Po Jaškinovi posloužil Šulák ruské propagandě jako další užitečný pitomec. V jeho výpovědi mohli něco přibarvit, nebo si vymyslet.

„V tuhle chvíli s tím nemůžu nic dělat. Musím přijmout situaci takovou, jaká je a snažit se hrát za Avangard,“ posteskl si rodák z Pelhřimova, když se ptali na mistrovství světa v Praze. Byl na třech šampionátech a olympiádě v Pekingu. Hned po ní Rusko spustilo svou „speciální operaci“ na Ukrajině.

„Říkám, že mi tady nikdo nic špatného nedělá, všechno mi vyhovuje, jen hraji hokej,“ líčil Šulák, jak se snažil přesvědčovat, že v Rusku je všechno v pořádku. Působí v zemi, která označila Česko za svého nepřítele. Hráči, kteří po zahájení agrese upsali do KHL, mají s reprezentací utrum, ať to chápou, nebo ne.