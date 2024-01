Pastrňák dvěma body řídil výhru v Ottawě. Vaněček střídal parťáka

Český brankář Vítek Vaněček v dresu New Jersey zasahuje • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Hokejisté Bostonu zvítězili 3:2 po prodloužení na ledě Ottawy. Český útočník David Pastrňák se na výhře podílel gólem a asistencí a už jen bod mu schází k dosažení hranice 70 bodů za sezonu. Nahrávku si připsal také Pavel Zacha. Gólman Vítek Vaněček se dostal do branky New Jersey ve druhé třetině utkání s Carolinou, kdy střídal parťáka Nica Dawse. Neinkasoval, Devils ale i tak prohráli 2:3. Petr Mrázek v brance Chicaga nedokázal zastavit rozjetý Edmonton, který vyhrál 3:0.

Vítek Vaněček se dostal na ledě Caroliny do branky New Jersey ve 24. minutě za stavu 0:3. Český gólman z jedenácti střel neinkasoval, ale jeho spoluhráči zápas jen zdramatizovali dvěma trefami na konečných 2:3. V dresu domácích nebodoval Martin Nečas. Na straně poražených se vrátil do sestavy Ondřej Palát, který vynechal kvůli zranění v dolní části těla předchozích deset utkání.

Boston vedl po akcích Pastrňáka 2:0. Havířovský rodák otevřel v závěru úvodní třetiny skóre, když využil po vyhraném vhazování střelou od modré čáry už po třech sekundách přesilovou hru. Český útočník zaznamenal 31. gól sezony a v tabulce kanonýrů NHL je na čtvrtém místě.

Druhý gól Bostonu padl po české spolupráci. Pastrňák posunul puk ve středním pásmu Zachovi, po jehož přihrávce převzal puk na útočné modré čáře Trent Frederic a prosadil se střelou z mezikruží přes obránce. Ottawa vyrovnala trefami Thomase Chabota a Vladimira Tarasenka v přesilových hrách. Zápas rozhodl v prodloužení z přečíslení dva na jednoho Brad Marchand.

Výhru Edmontonu řídil Connor McDavid, který vstřelil dvě branky a jednu připravil. Kapitán Oilers zakončil v úvodu prostřední části souhru v početní převaze trefou do prázdné branky. Po přihrávce McDavida překonal Mrázka ve 47. minutě zblízka Zach Hyman. Při risku Chicaga bez gólmana zpečetil výhru McDavid.

Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen brankář Edmontonu Calvin Pickard, který zastavil 27 střel a z trestného střílení na něj nevyzrál MacKenzie Entwistle za stavu 1:0.

Mrázek, který prodloužil s Chicagem před pár dny smlouvu o další dva roky, pokračuje ve spolehlivých výkonech. Český gólman si připsal úspěšnost zásahů alespoň 90 procent v šestém utkání za sebou a v Edmontonu jej zvolili třetí hvězdou utkání.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:32. Chabot, 56:42. Tarasenko Hosté: 18:36. Pastrňák, 28:19. Frederic, 61:48. Marchand Sestavy Domácí: Korpisalo (Sögaard) – Chychrun, Chabot (A), Zub, Sanderson, Bernard-Docker, Brännström – Giroux (A), Norris, B. Tkachuk (C) – Batherson, Stützle, Greig – Tarasenko, Pinto, M. Joseph – Chartier, Kastelic, Kelly. Hosté: Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Wotherspoon, Forbort – Pastrňák (A), Coyle, Marchand (C) – DeBrusk, Zacha, J. van Riemsdyk – Frederic, Geekie, J. Boqvist – Steen, Poitras, Heinen. Rozhodčí Schrader, Brenk – Berg, Alphonso Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 18 722 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:37. Larkin, 27:15. Seider, 30:08. Copp Hosté: Sestavy Domácí: Lyon (Reimer) – Walman, Seider, Määttä, Petry, Gostisbehere, Holl – DeBrincat, Larkin (C), Raymond – Perron (A), Compher, Fabbri – Rasmussen, Copp (A), Fischer – Kostin, Veleno, Sprong. Hosté: Ersson (Petersen) – York, Sanheim, Drysdale, Zamula, Se. Walker, Seeler – Farabee, Frost, Atkinson – N. Cates, Couturier, Konecny – Foerster, Poehling, Lycksell – Deslauriers, Laughton (A), Hathaway. Rozhodčí Rooney, O'Rourke – Mahon, Suchánek Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 19515 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:06. Suzuki, 11:36. Caufield, 12:19. Monahan, 57:48. Monahan Hosté: 23:02. Horvat, 54:51. Barzal, 56:28. Palmieri Sestavy Domácí: Montembeault (Allen) – Matheson (A), Savard, Guhle, Struble, Kovacevic, Xhekaj – Jos. Anderson, Suzuki (C), Caufield – Armia, Monahan, Slafkovský – Gallagher (A), J. Evans, Harvey-Pinard – Condotta, Pearson, Pezzetta. Hosté: Varlamov (Sorokin) – Dobson, Romanov, S. Aho I, Pelech, Mayfield, Bolduc – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Engvall – J. Gauthier, Pageau, Holmström – Clutterbuck (A), MacLean, Fasching. Rozhodčí F. StLaurent, J. McIsaac – T. Hughes, S. Barton Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21 105 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:24. D. Raddysh, 19:26. Point, 27:36. Kučerov, 32:02. Stamkos, 35:18. Chaffee, 47:32. Glendening Hosté: 08:40. Keller, 36:59. Durzi, 51:48. Crouse Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (A), Perbix, de Haan, Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Stamkos (C) – Paul, Cirelli, Hagel – Eyssimont, Motte, Sheary – Merelä, Glendening, Chaffee. Hosté: Ingram (Vejmelka) – Durzi, Moser, Kesselring, Välimäki, J. Brown, Dermott – Schmaltz (A), Bjugstad, Keller (A) – Crouse (A), Kerfoot, Maccelli – Guenther, L. Cooley, Zucker – O'Brien, McBain, Carcone. Rozhodčí Luxmore, McCauley – Tobias, Mills. Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092. diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:30. S. Aho II, 22:54. Teräväinen, 23:19. J. Staal Hosté: 45:25. Dowling, 59:57. Bratt Sestavy Domácí: Raanta (S. Martin) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Bunting, S. Aho II (A), Teräväinen – Noesen, Drury, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Jarvis – Lemieux, Kotkaniemi, Fast. Hosté: Daws (24. Vaněček) – Bahl, Nemec, L. Hughes, Marino, Hatakka, C. Miller – Meier, Hischier (C), Bratt (A) – Toffoli, Mercer, Palát (A) – Lazar, Haula, Bastian – Dowling, Tierney, Holtz. Rozhodčí Nicholson, Sandlak – Brisebois, Kelly Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 792 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:21. Duchene, 26:44. Cr. Smith, 50:30. Heiskanen, 60:38. Harley Hosté: 15:02. Vaakanainen, 21:28. Terry, 40:12. Silfverberg Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – Harley, Heiskanen (A), R. Suter, Lundkvist, Lindell (A), Hakanpää – J. Robertson, Hintz, W. Johnston – Marchment, Duchene, Seguin (A) – Benn (C), Steel, Pavelski (A) – Cr. Smith, Faksa, Dadonov. Hosté: Gibson (Dostál) – LaCombe, Fowler (A), Vaakanainen, Gudas, Zellweger, Ljubuškin – Henrique (A), Carlsson, Terry (A) – Vatrano, R. Strome, Leason – Lundeström, McTavish (A), Silfverberg – R. Johnston, Carrick, McGinn. Rozhodčí Samuels-Thomas, Hebert – Knorr, Galloway Stadion American Airlines Center, Dallas

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:44. Eriksson Ek, 56:09. Boldy Hosté: 41:44. A. Carrier, 42:19. F. Forsberg, 51:34. Josi Sestavy Domácí: Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Middleton, Mermis, Bogosian, Goligoski – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (C) – Eriksson Ek (A), M. Foligno (A), Boldy – Hartman, M. Johansson, Maroon – F. Gaudreau, Duhaime, Lucchini. Hosté: Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), L. Schenn, McDonagh (A), A. Carrier, Lauzon – F. Forsberg, Nyquist, O'Reilly (A) – Evangelista, Glass, Novak – Gurjanov, Sissons, Trenin – Sherwood, McCarron, Co. Smith. Rozhodčí Hebert, Rank —MacPherson, Cormier Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 18 254 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:26. Weegar, 14:42. Zary Hosté: 02:50. Činachov, 11:48. Severson, 26:33. Texier, 53:43. Voronkov, 58:18. Fantilli Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – Weegar, R. Andersson, Hanifin, C. Tanev, Kylington, Oesterle – Huberdeau, E. Lindholm, Šarangovič – Mangiapane, Backlund, Coleman – Zary, Kadri, Coronato – Greer, Schwindt, Klapka. Hosté: Tarasov (Merzļikins) – Werenski, A. Boqvist, Provorov, Severson, Bean, Gudbranson – Gaunce, Sillinger, Činachov – Fantilli, Jenner, Roslovic – K. Johnson, Voronkov, Marčenko – Texier, Kuraly, Danforth – J. Gaudreau. Rozhodčí Kozari, Syvret – Gawryletz, Deschamps Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 16 689 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:37. McDavid, 46:34. Hyman, 58:45. McDavid Hosté: Sestavy Domácí: Pickard (S. Skinner) – Ceci, Nurse, Bouchard, Ekholm, Desharnais, Kulak – Hyman, McDavid (C), Draisaitl (A) – Foegele, Nugent-Hopkins (A), E. Kane – C. Brown, R. McLeod, Holloway – Gagner, Ryan, Janmark. Hosté: Mrázek (Söderblom) – S. Jones (A), A. Vlasic, Megna, Korchinski, I. Phillips, Tinordi – T. Raddysh, Kurashev, N. Foligno (A) – Joe. Anderson, Dickinson (A), Blackwell – Donato, Entwistle, Reichel – Re. Johnson, Sanford, Katchouk. Rozhodčí Lambert, Skilliter – Cherrey, Nansen Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18 347 diváků