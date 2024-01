Chytila zvedali z ledu: Děsivá scéna! Návrat k Rangers má další zádrhel

Podle svědků to byla děsivá a znepokojivá scéna. Filip Chytil se při pátečním dobrovolném rozbruslení před zápasem proti Vegas Golden Knights skácel na ledě Madison Square Garden. Nejméně pět minut zůstal ležet a museli mu pomáhat, aby se postavil na nohy a mohl opustit plochu. Stalo se tak den poté, co se český útočník připojil k týmu New York Rangers a poprvé od listopadového zranění trénoval s mužstvem. Jeho případný návrat do NHL zkomplikoval další zádrhel.

Není jasné, co přesně se Chytilovi stalo. Ale když odcházel z ledu, pohyboval se prý pomalu, přičemž ho podpírali spoluhráči Zac Jones, Jake Lechyshyn a další personál Rangers. Klub stále neoznačil Chytilovo zranění jako otřes mozku. Nicméně trenér Peter Laviolette se po utkání zmínil, že 24letý Chytil utrpěl komplikaci související se zraněním v horní části těla, s nímž už se potýkal, a že se po lékařském vyšetření ještě v pátek odpoledne vrátil do svého newyorského domova.

„Fil je důležitou součástí našeho týmu a pro nás dobrý hráč, takže bylo samozřejmě těžké něco takového sledovat,“ zmínil se Laviolette, který se na rozbruslení díval z tunelu pro rolbu a povídal si s novináři. Potom hovor náhle přerušil a spěšně zamířil do kabiny. Několik minut předtím na tiskové konferenci přitom řekl, že během nadcházející přestávky pro víkend All-Stars plánuje Chytilovy tréninky zintenzivnit.

„Chceme s Filem přidat, jakmile tenhle čas nastane, je to tak,“ prohlásil Laviolette. „Myslím, že každým dnem se bude zvyšovat intenzita tréninku, jeho délka a náročnost. Někde začneme a budeme přidávat, aby se dopracoval do fáze, kdy se může vrátit, zapojit se do hry a být efektivním hráčem. Naším úkolem je dostat ho z kondičního hlediska na vyšší úroveň, a když už to děláme, aby se sám cítil dobře,“ pravil kouč.

Chytil utrpěl počtvrté v kariéře zranění, klasifikované jako podezření z otřesu mozku. Po nečekaném pátečním zvratu se jeho návrat zahalil mlhou. „Přesto se zdá být velmi pravděpodobné, že Chytil dostane v dohledné době lékařské povolení k návratu do týmu,“ napsal novinář Larry Brooks v New York Post. „Otázka zní jednoduše, ale odpověď může být složitá: Je to bezpečné? Tomuto rozhodnutí musí Chytil a jeho blízcí čelit stejně jako kdysi Sauer, stejně jako Eric a Brett Lindrosovi, stejně jako Pat LaFontaine, Keith Primeau, Scott Stevens a Adam Deadmarsh, abychom jmenovali aspoň některé z těch, jejichž kariéru zničily četné otřesy mozku,“ dodal.

Chytil chybí týmu, všichni se obávají o jeho zdraví. Ale není nic neuctivého, když klub zajímají taky další dopady, které nejistota kolem českého útočníka může přinést. Generální manažer Chris Drury řeší alternativní scénáře ohledně blížící se uzávěrky přestupů. V případě, že by byl Chytil, nemuseli by si Rangers pořizovat centra do třetí lajny a mohli se zaměřit na jiné potřeby. Pokud mu zdraví hrát neumožní, prioritou Rangers bude získat středního útočníka. Navíc jestli Chytil zůstane na seznamu dlouhodobě zraněných, můžou využit poměrný zbytek jeho ročního platu 4,4 milionu dolarů jako rezervu před uzávěrkou trejdů, která bude 8. března.

Během kariéry prodělal Chytil nejméně už tři otřesy mozku. Tentokrát se k Rangers po rekonvalescenci v Česku a ve čtvrtek s týmem trénoval poprvé od srážky s Jesperem Fastem z Caroliny ze 2. listopadu. Oblékl si červený bezkontaktní dres, všechno probíhalo bez problémů. „Nemáme žádný časový rámec. Byl to jeho první den,“ povídal trenér Laviolette. Po páteční události vypadá všechno zase jinak. Smůla Filipa Chytila jako by neměla konce.