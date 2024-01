NHL ONLINE: Los Angeles hostí St. Louis. Seattle čelí Columbusu

Po nabité sobotě se program NHL tentokrát uskromní na dva zápasy. Hokejisté St. Louis večer nastupují do souboje s Los Angeles, za které by mohl chytat českých brankář David Rittich. Seattle, který potřebuje sbírat body pro možnou účast v play off, se pouští do zápasu s Columbusem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.