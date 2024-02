McDavid vládl a vyhrál milion dolarů, Pastrňák byl v soutěžích hvězd devátý

Organizátoři pro letošek připravili novou podobu dovednostních soutěží a rozdělili je na tři části. Každý z hráčů se zúčastnil čtyř ze šesti disciplín a podle umístění získával body. Nejlepší český hokejista současnosti Pastrňák předvedl tvrdost střelby, techniku hole, střelbu bez přípravy a přesnost střelby.

Nejvíce se mu povedla střelba z voleje, v níž obsadil se ziskem 22 bodů druhé místo. Soutěž však pro něj po šesti disciplínách skončila, vypadli také Leon Draisaitl, Nikita Kučerov a Quinn Hughes. Ostatní pokračovali a získávali dvojnásobné body.

Kanadský útočník McDavid ovládl ze šesti soutěží čtyři: byl nejrychlejším bruslařem, nejpřesnějším střelcem, měl nejlepší techniku hole a vyhrál i závěrečnou „opičí dráhu“. Jednalo se o vedení puku ve dvou slalomech, střelbu přes překážku na malé branky a střelu do kruhu pověšeného v brance. Kapitán Edmontonu to zvládl za 40,606 sekundy a se ziskem 25 bodů se stal celkovým vítězem.

„Byla to zábava. Nový formát přinesl hodně soutěživosti, všichni se snažili předvést kvalitní show a mám pocit, že se nám to povedlo. Fanoušci si to doufám užili,“ řekl McDavid.

O pět bodů méně nasbíral druhý obránce Colorada Cale Makar, třetí skončil Auston Matthews z domácího Toronta. Nejlepším brankářem se stal Alexandar Georgijev, gólman Colorada z jedenácti nájezdů McDavida devětkrát vychytal. Obdržel tak šek na 100 tisíc dolarů.

Utkání hvězd dnes začne ve 21:00 SEČ, Pastrňák a Tomáš Hertl si zahrají společně v jednom týmu s vítězem první části exhibice McDavidem.

Konečné pořadí dovednostních soutěží před Utkáním hvězd NHL v Torontu:

1. Connor McDavid (Edmonton) 25 bodů, 2. Cale Makar (Colorado) 20, 3. Auston Matthews 18, 4. William Nylander (oba Toronto) 16, 5. Mathew Barzal (New York Islanders) 13,5, 6. J.T. Miller 12, 7. Elias Pettersson (oba Vancouver) 10, 8. Nathan MacKinnon (Colorado) 7, 9. David Pastrňák (Boston) a Leon Draisaitl (Edmonton) oba 4,5, 11. Quinn Hughes (Vancouver) 4, 12. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 0,5.