Pastrňákovy hlášky bodují! Rýpl si do rivala i Biebra: Už výhru potřebovali

Prudká dělovka po přihrávce přes osu a zapnutý mikrofon. Dvě věci, kterými útočník David Pastrňák nikdy nepohrdne. A také zároveň způsoby, jak baví fanoušky po celém světě. O víkendu to NHL znovu poznala na své třídenní nablýskané akci v souvislosti s Utkáním hvězd, které ovládli i čtyři hráči Toronta v čele s kapitánem Austonem Matthewsem „To je dobře. Už něco potřebovali vyhrát,“ rýpl si český snajpr do týmu, co čeká 57 let na Stanley Cup.