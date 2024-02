Sekera do tváře! Byla na místě, šokoval kouč. Hvězdu Toronta čeká flastr

Kterak se poklidná koncovka zápasu může zvrhnout v drama. Když o víkendu nováček Ottawy Ridly Greig ujížděl na opuštěnou klec Maple Leafs, každý od něj čekal, že doručí puk na místo určení a rozhodne o finálním stavu 5:3. To se sice stalo, mladík však své vítězoslavné sólo završil mohutným příklepem, čímž zcela rozběsnil hosty z Toronta. Obránce Morgan Rielly střelce záhy krosčekoval do obličeje, za což by měl v úterý obdržet tvrdý trest.

Provokace? Nadbytečná frajeřina? Nebo normální způsob zakončení? Útočník Senators Ridly Greig se po svém nedělním vystoupení dostává pod palbu otázek. Právě jeho golfový úder necelých šest sekund před závěrečnou sirénou způsobil agresivní dohru vyhroceného souboje kanadských rivalů a také následnou slovní přestřelku.

„Tohle jsem nikdy neviděl,“ kroutil hlavou kapitán Toronta John Tavares, když komentoval počínání jednadvacetiletého protivníka.

Ještě víc je teď v zámoří propíraný Tavaresův spoluhráč a hvězdný zadák Morgan Rielly, který se uchýlil k mimořádně silné odplatě. Greiga uzemnil krosčekem do tváře, sudí ho poslali rovnou do kabiny. Stopku ovšem nedávnému účastníkovi All-Star Game patrně prodlouží Oddělení pro hráčskou bezpečnost. To už obránce v neděli večer předvolalo na osobní výslech.

Menší prohřešky řeší disciplinární komise NHL zpravidla po telefonu. Riellymu tak hrozí flastr na šest a více zápasů. Ten sice není automatický, ale soudě dle dřívější praxe velmi pravděpodobný.

Přesto se trenér Toronta Sheldon Keefe svého svěřence bezprostředně po drsném faulu zastal. „Bylo to na místě,“ překvapil kouč svou výpovědí. „Jejich hráč měl právo na to udělat, co chtěl, náš hráč má zase právo odpovědět. Patří to k emocím v tomto sportu, prostě reagoval na herní situaci.“

Protistrana měla jiný názor. „Žádná herní situace ani součást zápasu. Náš hráč prostě poslal puk do branky. Nemělo by záležet na tom, jestli ho tam dotlačí, nebo vystřelí příklepem,“ nechápal domácí trenér Jacques Martin.

Rielly svůj zkrat před novináři nekomentoval. Dosud měl v nejlepší lize světa čistý trestní rejstřík. Pro Toronto je klíčovou oporou zadních řad a v aktuální sezoně průměrně odehraje přes 24 minut za zápas. Teď by měl chybět, což je pro Maple Leafs o to bolestivější v době, kdy kvůli zraněním postrádá defenzivní specialisty Marka Giordana, Calleho Järnkroka a Čecha Davida Kämpfa.

Výrok disciplinárky patrně nezmírní ani dosavadní Riellyho bezúhonnost. Třeba forvard Detroitu David Perron byl v minulosti ve stejné pozici, přesto za podobný atak na Arťoma Zuba dostal trest na šest zápasů. Stěžejní persona Toronta ovšem mezi svými parťáky i tak získává zastání.

„V takových situacích držíme při sobě,“ přitakal Max Domi. „Samozřejmě se nám to nelíbilo. Ať se děje cokoliv, postavíme se jeden za druhého.“

V Ottawě mezitím po Greigově vystoupení panuje dobrá nálada. Vítězství hřeje o to víc, jakým způsobem silného kanadského soka namíchlo.

„Nikdy nevíte, co Greiger udělá. To na něm miluji. Ale kdybychom byli na druhé straně my, samozřejmě nevím, jestli by se nám to tolik líbilo. Ta pomsta se mi nezdála, rozumím jejich frustraci, ale už je to za námi. Koneckonců to byla zábava,“ hlásil centr Josh Norris.