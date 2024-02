Kdo by nemiloval Pastu?! Pobláznil Boston, dresy mizí. Ale nájezd nedal

Když se procházíte po chodbách TD Garden, číslo 88 má největší zastoupení. „Kdo by neměl rád Pastu? Toho miluje každý, ne?“ usmívá se jeden z fanoušků, kterého reportér iSport.cz natočil na video. Potom si pohrál se slovní hříčkou. Pasta , těstoviny.

„Ty má taky každý rád, takže se nedivte, že je tady tak populární,“ dodává pobaveně. Jeho přítelkyně, rovněž navlečená v dresu s číslem 88, přidává další komplimenty. Když to zbystří skupinka mladých slečen, stojících vedle, začnou si před telefonem říkat o pozornost.

„Pasta je nejlepší!“ překřikují se. Český útočník si připsal dvě asistence, několikrát byl blízko gólu, navíc chvíli před koncem nádherně naservíroval puk Marchandovi. Ten už se chystal napálit puk pod horní tyčku, zdálo se, že branka je odkrytá. „Je to možný? Jak to, že to nebyl gól?“ divil se reportér televizní stanice TSN, který utkání sledoval z novinářských míst těsně pod střechou.

„Od druhé třetiny jsme byli lepší, hráli jsme, jak víme, že umíme. Takže si můžeme vzít pozitivní věci. Ale škoda, že jsme nevyhráli. Hlavně pro Marchyho. Takhle ten večer pro něj mohl být ještě víc nezapomenutelný,“ vykládal v kabině Pastrňák reportérům.

Přišel mezi ně jenom v tričku a naboso, v obličeji byl ještě uřícený. V ruce držel vodu. A potom přidal řadu komplimentů na adresu dlouholetého spoluhráče, jenž tisíc utkání nasbíral v jediném dresu. Právě v tom Bruins.

Během zápasu mu fanoušci aplaudovali vestoje. I v kabině bylo vidět, jak je Marchand dojatý. „Mám obrovské štěstí, že jsem součástí takové organizace. Je to opravdu speciální,“ vykládal 35letý útočník, jenž býval nezkrotným bouřlivákem. Patřily k němu excesy. Ale teď, s kapitánským céčkem na dresu, už se zklidnil.

„Třetí třetinu jsme hráli dobře, myslím si, že jsme Tampu pak přehráli. Ale je to dobrý tým. Takže někdy se i takový zápas prohraje,“ reagoval útočník Pavel Zacha . „Přeci jenom jsme chtěli pro Marchyho jeho tisící zápas vyhrát,“ přiznal český centr. Ten na rozhovor pro iSport už dorazil osprchovaný a v padnoucím obleku.

Už více než hodinu a půl před zápasem bylo spodní patro arény zaplněné, lidi přimáčknutí na plexisklo. Nemohli se dočkat, až jejich oblíbenci vstoupí při rozbruslení na led. Malí caparti drželi různé transparenty, které zdravily hráče. Nejvíc právě českého kanonýra, potom i kapitána Marchanda. Na jednom stálo, že právě díky nim má jeden klučina lepší den.

Když se hráči Bruins vynořili z chodby u kabiny, ozval se jekot. Kdykoliv někdo z hráčů projel kolem plexiskla, příznivci v dresech a se zlatými řetězy kolem krku do něj zuřivě bušili. Pastrňák se na rozcvičce jako jediný objevil bez helmy. Vlasy mu plápolaly, pak si neodpustil svůj tradiční rituál. Několika rozjařeným dětem hodil z ledu puk.

Aréna byla tradičně vyprodaná. Lidé se před ní scházeli už dlouho před utkáním, srocovali se nejvíc u sochy Bobbyho Orra, nejlepšího obránce všech dob. Ten je na ni zachycený při svém nejslavnějším gólu.

Ve fanshopu nejvíc frčí dresy s čísly 88 a 63. Tedy Pastrňák a Marchand. „Oba jsou suverénně nejpopulárnější. A vždycky se rychle vyprodají,“ říká prodavač Diego. Na místě, kde byl vyvěšený Pastrňákův dres, se o první pauze zastavil mladý pár. „Ty jo, 260 dolarů, jo? To je dost,“ koukne slečna na přítele. Ale neváhá. Trikot vezme do podpaždí a hrdě si ho nese k pokladně. V přepočtu ji vyšel na šest tisíc.

Havířovský patriot dvakrát asistoval, celkově svoji bilanci v sezoně zvýšil na 77 bodů (33+44) v 53 utkáních. „S ním je radost hrát. Má neuvěřitelný schopnosti,“ velebí ho Zacha, jenž vedle něj často nastupuje v pozici centra.

Bruins získali od sezony 2010/11 v NHL nejvíc bodů. Hlavně díky posledním dvěma sezonám, kdy drtí základní část. Ale to hlavní má přijít v play off. Loni to nevyšlo, Bruins vyhučeli v prvním kole. „Cíl? Nebudu o tom mluvit. Abychom to nezakřikli!“ hlásí jeden z Pastrňákových obdivovatelů.

Ale je zřejmé, co má na mysli. Stanley Cup.

