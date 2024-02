ANALÝZA: Jak se (ne)vede českým brankářům v NHL. Kdo si zaslouží MS?

V minulém ročníku jsme brzdili nadšení z Vaněčkových výkonů. Ano, sbíral výhry, což je ale především týmová statistika, nikoliv brankářská. Osmadvacetiletý gólman nikdy nepotvrdil, že by mohl být stabilní jedničkou pro tým, který má kádr na boj o Stanleyův pohár. Tato základní část to bohužel jen potvrzuje. Za svá záda Vaněček pustil už 11,2 gólu oproti očekávání. Pouze tři jiní brankáři (Söderblom, Johansson, Korpisalo) vykazují horší hodnoty. Není divu, že Devils se poohlížejí po novém brankáři.

Dan Vladař (Calgary Flames)

Flames od něj čekali určitě více, když ho v létě 2021 získali z Bostonu za 3. kolo draftu. Šestadvacetiletý náhradník ovšem za poslední dvě sezony bohužel ani nenaznačil, že by jednou mohl být brankářem číslo jedna v NHL. V dosavadním ročníku nastoupil do 17 utkání a za svá záda pustil 7,1 gólu navíc oproti očekávání - 61. místo z devětašedesáti. Spekuluje se však, že by Calgary mohlo vytrejdovat Jacoba Markströma. To by znamenalo velkou a zřejmě poslední šanci pro Vladaře ukázat Flames, že se na něj můžou spolehnout.