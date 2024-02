Jágr po slávě uznává: Měl jsem bobky. Chystají pro něj Penguins funkci?

Měl týden na to, aby pořádně vstřebal dojmy. Legendární Jaromír Jágr je po slavnostním vyvěšení svého dresu v Pittsburghu už zase aklimatizovaný na české prostředí. V instagramovém streamu promluvil o pocitech, které při své oslavě prožíval. „Byl jsem hrozně nervózní, nejvíc v životě, byla to zodpovědnost. Přítelkyně Dominika mi tvrdila, že se mnou vůbec není řeč,“ promluvil o nejistotě před proslovem pro fanoušky.

Slávu si mohl užít daleko víc, to by však organizátoři celé akce museli z itineráře škrtnout děkovnou řeč. Právě kvůli ní pociťoval čerstvě dvaapadesátiletý Jágr velkou paniku, byť nakonec svou povinnost zvládl bravurně.

„Toho jsem se nejvíc bál, měl jsem z toho bobky a jsem rád, že už to mám za sebou. Spadlo to ze mě, pak jsem si už rozbruslení užil. Řekl bych, že nejvíc ze všeho,“ popsal chvíle, kdy s týmem Penguins vyrazil na rozcvičku.

S největší pravděpodobností se na kluzišti pro zápasy NHL ukázal alespoň formálně naposledy. Hokejisté Pittsburghu ho vítali s veškerou grácií, řada z nich si navlékla dlouhé vlasy, jimiž kladenský rodák v ocelovém městě proslul.

Jágrova poslední stopa v Pittsburghu by ovšem mohla vypadat ještě úplně jinak. V půlhodinovém vysílání přiznal, že s Pens hovoří o možné spolupráci, nechtěl ji ovšem konkretizovat.

„Nechci předbíhat, myslím si, že něco takového brzy dopadne, pro mě dobře, ale opravdu nechci předbíhat,“ pověděl Jágr ve zkratce.

Smích i dojetí. Co všechno se dělo v Pittsburghu při slavnostním vyvěšení dresu Jaromíra Jágra? Video se připravuje ...

Mohlo by tak dojít na dlouhá léta očekávané sjednocení slavné osmašedesátky a organizace z Pittsburghu. Jágr o něm uvažoval už před 13 roky, kdy se do NHL vracel z Ruska, nakonec si ovšem vybral dres odvěkého rivala z Philadelphie. Hlavně proto, že u Penguins necítil dostatečný zájem vedení.

„Volali jsme si předtím, než jsem šel do Philadelphie, mluvil jsem s generálním manažerem. To, že mi říkali, že mě chtějí do Pittsburghu, ještě neznamenalo, že mě tam skutečně chtějí. Mezi řečí mi naznačovali, že tam budu hrát pár zápasů ve třetí čtvrté lajně. Já jsem se chtěl vrátit tak, abych ještě něco dokázal. Do mužstva, ve kterém pomůžu. Takový pocit jsem z Pittsburghu neměl,“ zavzpomínala hokejová ikona.

Pro diváky streamu dále přidal historky o mamince Anně, která se do Pittsburghu rovněž vydala. „Neletěla dvacet let, takže už z toho měla strach. Proto asi nejdřív nechtěla, ale přemluvili jsme ji. Připomenulo jí to dobu, kdy tam byla. Měl jsem pocit, že se jí ani nechce domů, měla tam kamarády, jela na návštěvu. Byla strašně moc šťastná,“ odhalil Jágr.

Se svou maminkou se potkal i se Sidneym Crosbym. „Toho znám, ale nevím, jak se jmenuje,“ vyhrkla Anna Jágrová v češtině. Syn raději nepřekládal.

Z humorné noty čas od času přeladil na vážnější tón. Rozpovídal se i o hlavním rozdílu mezi Severní Amerikou a Českem, který jasně vnímá.

„Tady se trochu vytratil respekt ke staršímu, který nás učili. Stoupnutí v autobuse, podržení dveří, ale i respekt k názoru druhého. Přírozený respekt k autoritám, učitelům, policistům nebo i politikům jsme měli víc. Chybí mi to. Kdybychom na tom zapracovali, byli bychom všichni šťastnější, ale je to jen můj názor,“ zamyslel se Jágr.