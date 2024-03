Bitkař ze starých časů! Mladík pěstmi pobláznil NHL. Rvaček ale ubývá

Matt Rempe z New Yorku Rangers se nebojí jít do šarvátky • ČTK

Matt Rempe z New Yorku Rangers se nebojí jít do šarvátky • ČTK

Pěstní souboje ke kolotoči NHL vždycky patřily. I při nudném zápase dokázaly diváky zvednout ze sedadel a rozproudit poněkud vlažnou atmosféru. Je to show. Show, která se v posledních letech z nejlepší ligy světa stále čím dál víc vytrácí. Milovníci bitek se ale bát nemusí. Rvačky nikdy úplně nevymizí. Krásným příkladem je teď Matt Rempe, útočník New Yorku Rangers, který se během jeho prvních pěti utkání v NHL stihl poprat už třikrát!

Je mu jednadvacet a New York Rangres ho draftoval před čtyřmi lety až v šestém kole na 165. místě. Přesto dokázal v posledních dnech pobláznit NHL. Ne střelami do šibenice, ale pěstními souboji.

U tohoto Kanaďana nikdo nečekal, že bude na ledě udivovat dovednostmi s pukem. Aby se probojoval do hlavního týmu, musel si najít jinou cestu. Tu, která mu bude šitá na míru. Když se podíváte na Rempeho parametry (203 cm, 109 kg), je hned jasné, jakou roli si zvolil. Hrát tvrdě a strhnout spoluhráče bitkou.

Přesně to udělal při svém debutu v NHL. Šlo o očekávaný zápas pod širým nebem na stadionu MetLife, kde se proti sobě postavili Islanders a Rangers. Hned po úvodním gólu spoluhráče Erika Gustafssona se po vhazování ve středovém kruhu pustil do pěstního souboje s Mattem Martinem. Útočníka Islanders sice neposlal k zemi, v souboji jeden na jednoho byl však dominantnější.

Co všechno urostlý útočník za pět zápasů stihl ukázat? Dvanáct drtivých hitů, jeden gól, jednu asistenci, čtyři pěstní souboje a 20:01 času stráveného na ledě. Výsledkem je, že během krátké doby, si ho stačili oblíbit příznivci Rangers. Dokonce ho žádali v restauraci o společnou fotografii.

„Bylo to úžasné,“ netajil se Rempe. „Dostávám se k tomu, abych si splnil svůj sen a hrál v NHL. Mám za sebou pár dobrých soubojů, prostě hraju tvrdě,“ vysvětloval Kanaďan.

Začíná být populární u fanoušků, přestože se ještě 14 dní nazpět objevoval v AHL v dresu Hartfordu. Jediná bitka, ve které tvrdě narazil, byla ta poslední proti Mathieu Olivierovi. Útočník Columbusu Rempemu ukázal, že se ještě má co učit a pořádně mu naložil. Jednalo se ale o férový souboj. „Přišlo první střídání a zeptal se mě, jestli se neporveme. Mám respekt k tomu, že to udělal,“ cenil si Oliviera.

I když s novým jménem zase stouply pěstní souboje do povědomí v NHL, stále se nynější situace s minulostí nemůže rovnat s tím, co bylo kdysi.

Jako příklad poslouží krosček torontského Morgana Riellyho do hlavy Ridlyho Greiga za střelu golfákem do prázdné branky. Co z incidentu následně vzniklo? Nic, jen strkanice. „Jak to, že tam nedošlo ke rvačce. Jak to, že se všichni nezačali prát,“ divil se padesátiletý Todd Simpson, hráč, který v 580 zápasech NHL nasbíral více než 1300 trestných minut. „Měla to být pořádná rvačka.“

Je to už 20 let, co se právě Simpson a jeho ottawští parťáci poprali ve Philadelphii. V zápase, který dodnes drží rekord NHL s ohromujícími 419 trestnými minutami. Ze 40 hráčů, kteří tehdy do duelu nastoupili, dostalo 23 z nich alespoň dvě trestné minuty. Mnozí vyfasovali mnohem více.

Hromadné střety, kdy proti sobě stojí téměř celé mančafty, jsou dávno pryč. Pěstní souboje už zkrátka nejsou běžnou součástí NHL.

„Nestává se to často, ale přesto tohle potřebujete,“ uvedl trenér Vancouveru Rick Tocchet, který je sám s 237 bitkami na 21. místě v historii ligy. „Když jsem hrál, dalo se to použít jako zastrašování. Trochu to jde i dnes, ale už ne tolik. Zinscenované bitky a všechny tyhle věci už nefungují,“ dodal.

A potvrzují to i statistiky. Podle serveru HockeyFights.com fanoušci viděli v této sezoně 222 bitek. Na konci základní části jich má být dle odhadu o 60 víc. A teď ukázka, jak se hokej v zámoří za 20 let proměnil. V sezoně 2003/04 bylo rvaček 789!

Za velkým poklesem stojí změna herního stylu, ale i pravidel. Jednou z nich bylo zavedení platového stropu v roce 2005, které ztížilo klubům možnost platit hráče, jejichž schopnosti se omezují pouze na rozdávání úderů a ochranu hvězd. Další předpis vznikl v roce 2013, kdy bylo zakázáno při bitkách sundávat helmy, zatímco ochranná plexiskla byla povinně zachována. Důvodem byli i časté otřesy mozku. Jejich následky bitkaře po kariéře pronásledovali. Ale hokejový „boxerům“ se tím ztížila práce.

„Je jasné, že se to hodně posunulo. Rváči jako já už neexistují,“ řekl Riely Cote, který mezi lety 2007 až 2010 zvládl v dresu Philadelphie 50 bitek.

Přesto v dnešním hokeji i sami hráči vědí, že pěstní souboje jsou součástí jejich sportu. „Ve hře to musí být pořád,“ měl jasno kapitán St. Louis Brayden Schenn. Sám se v této sezoně popral dvakrát, ale v kariéře maximálně čtyřikrát za rok. „Je potřeba, aby si to kluci hlídali sami, a pokud se chystáte někoho trefit, musíte počítat s tím, že přijdou následky.“

Bitky v NHL

sezona 2023/24

počet rvaček: 222

očekávaný počet rvaček: 280

počet bitkařů: 203

bitkařský lídr: Nicolas Deslauriers (10)