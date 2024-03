Hertlův konec v San Jose: Emoční, ale už byl čas. Ven se nedostal ani náznak

Tomáš Hertl se chystá už na svoji 11. sezonu v San Jose, poslední ročníky ale končil bez play off • profimedia.cz

Tomáš Hertl se po 11 letech loučí v San Jose a stěhuje se do Las Vegas

Pár minut před koncem přestupové uzávěrky se v pátek rozblikala světla. Je tady výměna, kterou nečekáte! Tomáš Hertl poprvé v kariéře vyměnil dres, stává se členem Vegas Golden Knights. „Máme k němu obrovský respekt,“ ihned vyhlásil šéf jeho nového klubu Kelly McCrimmon. Generální manažer San Jose pak vysvětloval, že Hertl se už nechtěl dál plácat v bahně, že už to na něj bylo dost.

Největším hitem přestupové uzávěrky měl být Jake Guentzel. Ano, k jeho trejdu v rámci NHL opravdu došlo, Carolina přitáhla kvalitního střelce z Pittsburghu. „Takže jasný vítěz. Nebo ne?“ tázal se ve svém seznamu nejlepších obchodů server The Athletic. Nebo ne! Číslo jedna seznamu změn je Tomáš Hertl , který se přesunul ze San Jose do Vegas.

„Jsme obhájce Stanley Cupu. Chtěli jsme znovu postavit co nejsilnější tým,“ zahlásil generální manažer Kelly McCrimmon v rozhovoru s insiderem Pierem LeBrunem.

Trejd se měl řešit už od Utkání hvězd, tím pádem ho kluby pekly od začátku února. Ven se ale nedostal jediný náznak, že by se něco mělo stát. „Věděl jsem o tom já, manželka a nikdo další z mé strany. Pro všechny to byl velký šok, nikdo nepočítal, že bych mohl být vytrejdovaný i kvůli tomu, že mám menší zranění. Bylo to i dost emoční, přeci jen jsem působil v San Jose jedenáct let,“ komentoval zprávu o přesunu útočník.