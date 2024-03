Zadina ze zámoří: o Hertlovi i tátovi, jak těžce nesl špínu. Zůstane v NHL?

Po slabším období se vyškrábal v sestavě nahoru. Konečně. Psychika útočníka Filipa Zadiny při jeho zámořské misi dostává zabrat. Boj o místo, zranění. Ani v San Jose nemá 24letý útočník nejlehčí pozici. I když v poslední době se chytil, stouplo jeho vytížení a bodové příspěvky. „Věřím, že se to obrací,“ říká někdejší kanonýr, který ale rázně odmítá, že by měl myšlenky to v NHL zabalit. „To v žádném případě,“ zdůraznil v rozhovoru pro iSport.cz přímo v zámoří.

V zápase proti Pittsburghu se bodově neprosadil, ale odehrál téměř sedmnáct minut. Byly v sezoně časy, kdy jich bylo jenom devět, deset. Někdy i míň. „Když je to třeba deset utkání za sebou, nabaluje se to, není to příjemný,“ vykládal Filip Zadina, který zmínil i tátu Marka, jenž aktuálně vede Pardubice v boji o extraligové zlato. Pro iSport.cz promluvil ještě před utkáním po rozbruslení, které z hlediště sledoval i Jaromír Jágr. „Jasně, že jsem si ho všiml,“ pousmál se útočník, jenž se předtím marně snažil víc uchytit v Detroitu. Takže tam nechal ležet balík peněz a šel se o větší vytížení porvat k Sharks.

V sezoně to je boj, že?

„Vždycky jsem věřil, že se to může nějak obrátit. Teď se malinko obrací. Ale musím dál pokračovat a makat, aby to takhle pokračovalo dál.“

Co jste říkal na odchod Tomáše Hertla, jenž kývl na trejd do Vegas?

„Bylo to překvápko. Ale každý to Tomášovi přeje. Určitě to bolí, když tým ztratí takového hráče, jednoho z nejlepších centrů v lize. Ale my mu přejeme jenom to nejlepší. Ať to dotáhne co nejdál a třeba nás pak pozve na oslavu se Stanley Cupem.“