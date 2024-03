NHL ONLINE: Pastrňák hostí Kubalíka. Hrají Palát, Kämpf, Nečas či Hronek

Český útočník Dominik Kubalík z Ottawy je mezi hráči, kterých by se mohla v NHL týkat výměna • ČTK / AP / Matt Slocum

Noční hokejový program tentokrát servíruje 13 zápasů NHL. David Pastrňák s Pavlem Zachou v dresu Bostonu hostí Ottawu s Dominikem Kubalíkem v sestavě. Ondřej Palát a Tomáš Nosek nastupují za New Jersey proti Pittsburghu. Toronto, za které hraje David Kämpf, startuje v Philadelphii. Martin Nečas hájí barvy Caroliny na hřišti New York Islanders. Nashville čelí San Jose s Filipem Zadinou v útoku. Lukáš Dostál v brance Anaheimu by měl odchytat duel s Minnesotou. Mezi tři tyče se má postavit také gólman Chicaga Petr Mrázek. Filip Hronek hrající za Vancouver hostí Buffalo. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.