NHL ONLINE: Pastrňák nezastavuje! S Bostonem znovu v akci. Hraje i Kubalík

Po náročném programu NHL v noci ze středy na čtvrtek lehce zpomaluje, to se ovšem netýká Bostonu s nejlepším českým hráčem současnosti Davidem Pastrňákem. Po překonání stobodové hranice jde spolu s krajany Pavlem Zachou a Jakubem Laukem znovu do akce, tentokrát na ledě Tampy Bay. S Ottawou vyrazil do Buffala další Čech Dominik Kubalík, potkat by se mohl s útočníkem Lukášem Rouskem, který naposledy nechyběl v sestavě Sabres. Oba zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.