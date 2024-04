Zacha vyléčil bolest Bostonu, ale má závazek. Čeká ho nejtěžší úkol

Kárka z Bostonu se kodrcá do finiše. Čeká ji posledních sedm zastávek, než zaparkuje v play off. Bruins v něm nebudou chybět, účast si vyřídili s předstihem, což je vzhledem k letním odchodům centrů Patrice Bergerona a Davida Krejčího překvapivé. Bolest na postu středního útočníka vyléčil Pavel Zacha. „Hraje řadu minut, využívám ho v každé situaci,“ uznává kouč Jim Montgomery. Od Čecha potřebuje silné výkony ve vyřazovací fázi, aby znovu nevyvstaly myšlenky na týmovou anamnézu.

Přesně o tomhle snil, když pod vedením důsledného otce podstupoval v dětství náročné tréninky. V 16 letech naskočil do extraligy, první střelou v libereckém dresu překvapil uznávaného gólmana Šimona Hrubce. Svět Pavla Zachy v té chvíli zalily odstíny růžové.

Jak ovšem šel čas dál, občas mu obzor nehezky zčernal. Coby šestka draftu 2015 přitahoval vysoká očekávání a u Devils je nedokázal naplnit. Po přesunu k Bruins se už navzdory všem komplikacím vyškrábal na pozici elitního útočníka top klubu z NHL. O moc výš ani mířit nemohl.

„Bylo to něco, k čemu jsem vzhlížel, když jsem do Bostonu přicházel. Věděl jsem, že bych v budoucnu mohl dostat šanci hrát centra a že se mi nabídnou skvělé příležitosti. Velmi si tuto sezonu užívám,“ prozradil šestadvacetiletý forvard oficiálním ligovým stránkám.

Téměř celý minulý ročník strávil na křídle českého tria s Davidy Krejčím a Pastrňákem. Ze středu dirigoval hru až v prvním kole play off proti Floridě, s níž Boston jako suverén základní části senzačně padl po sedmi zápasech. Zacha nezklamal, přesto občas ztrácel důležitá vhazování, třebaže mu zraněný Bergeron poskytoval prvotřídní poradenství.

Po vyřazení se Bruins dozvěděli o konci dvou uznávaných veteránů, trenéři začali rodáka z Brna připravovat na staronovou úlohu. Pauza přispěla k tomu, aby naplno oprášil návyky z New Jersey. A i když generální manažer Don Sweeney jistě žhavil telefon a vyptával se konkurence na Eliase Lindholma či Seana Monahana, nakonec zodpovědnost zůstala na Zachových zádech.

„Usadil se mezi top šesti útočníky klubu už v minulém roce, nyní ovšem dostává více minut a nastupuje proti nejlepším formacím soupeře. Možná mu to lehce ubralo na ofenzivě, ale to, co nám spolu s Charliem Coylem (druhý centr) dává, je na vysoké úrovni,“ chválil si trenér Montgomery.

Bodová produkce vytáhlého útočníka se přitom výrazně nemění, dosud byl na 51 bodech (18+33), zatímco vloni jich měl 57 (21+36). Ale hlavně – týmu dodává obrovskou jistotu, je na něj spoleh. Pravidelně hraje přes 18 minut za večer, což nikdy předtím nezažil. Rozhodl už šest utkání. Také ví, kde se pohybovat. V minulém týdnu proti Panthers se právě od jeho brusle šťastně odrazilo Pastrňákovo nahození, což znamenalo rozdíl ve skóre a možná i odrazový můstek pro lepší výchozí postavení do play off.

„Po tomhle jsem toužil už několik let v Jersey, teď se mi to splnilo v Bostonu. Pracoval jsem na tom celou kariéru. Chcete být v obdobných situacích, dostávat se trošku pod tlak,“ popsal Zacha.

Ta nejnáročnější šichta ho nicméně teprve čeká. Bruins si brousí zuby na reparát, těžko si domýšlet situaci, kdy by v rozhodující části sezony znovu shořeli jako papír. Z hráčů nese první centr hned po brankáři patrně největší závazek. A tíha s tím spojená dokáže divy.

„Museli jsme zaplnit velkou díru a to byla parádní výzva. Byl jsem enormně natěšený na to, jak se nám bude dařit. Nikdo to nevěděl,“ vyprávěl Zacha.

Bruins šlapou nad očekávání. Na hokejový Mount Everest přesto vede ještě dlouhá štreka.

Vytížení Pavla Zachy v NHL Sezona Zápasy Klub Průměrný čas 2016-17 70 New Jersey 14:18 2017-18 69 New Jersey 14:22 2018-19 61 New Jersey 16:04 2019-20 65 New Jersey 16:16 2020-21 50 New Jersey 17:09 2021-22 70 New Jersey 16:50 2022-23 82 Boston 16:03 2023-24 71 Boston 18:09

